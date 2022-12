Tre probleme me të cilat përballen pothuajse të gjithë çiftet sot

Kultivimi dhe mbajtja e një marrëdhënieje të shëndetshme romantike kërkon përkushtim dhe punë, të cilat mund të shpjegojnë, në një farë mase, pse njerëzit thonë kaq shpesh se një marrëdhënie e caktuar nuk “funksionon”.









Ashtu si personalitetet tona dhe përbërja biologjike janë të dallueshme, po ashtu janë edhe stilet tona të komunikimit, përvojat dhe psikika jonë. Në kuadrin e një marrëdhënieje partneri, tre faktorët e fundit janë fajtorë më të mëdhenj për problemet me të cilat përballen pothuajse të gjithë çiftet.

Një sondazh i fundit, i kryer nga aplikacioni i takimeve “Couply” dhe kishte një kampion prej 1000 personash, tregoi se tre pengesat kryesore për të ndërtuar një marrëdhënie të shëndetshme dhe afatgjatë gjenden në problemet e komunikimit (përqindja 56%), mungesa e kohës cilësore. së bashku (përqindje 37 %) dhe në vështirësi psikologjike (përqindje 35%). Pyetja kryesore e anketës, e cila kishte përgjigje të ndryshme, kishte të bënte me sfidën më të madhe me të cilën përballen pjesëmarrësit në marrëdhënien e tyre.

Lexoni më tej për të zbuluar se cilat janë problemet më të mëdha në marrëdhëniet sot dhe si t’i trajtoni ato:

Vështirësi në komunikim

Njerëzit kanë kode të ndryshme komunikimi. Durimi dhe respekti janë të nevojshme për të qenë në gjendje të bashkëjetojmë me gjysmën tonë tjetër. Megjithatë, shpesh, edhe me durim, problemet e komunikimit brenda një marrëdhënieje nuk ndalen.

Deanna Shahady, këshilltare për marrëdhënie në çift ‘Couply’, thotë se një arsye kryesore që çiftet kanë probleme me komunikimin është se partnerët e tyre janë më të fokusuar te vetja. “Në thelb, ne nuk dëgjojmë dhe nuk e marrim parasysh njëri-tjetrin”, thotë ekspertja dhe sugjeron se zgjidhja e kësaj çështjeje qëndron tek vetëdija dhe ndershmëria. “Është e rëndësishme të dëgjosh tjetrin dhe të mos bëhesh vazhdimisht në mbrojtje. Pranë nesh kemi një person që e duam dhe jo një armik”. Ajo i nxit çiftet të flasin me njëri-tjetrin dhe të shprehin se si ndihen, në mënyrë që komunikimi i tyre të bëhet real dhe kuptimplotë. “Ndonjëherë është mirë ta vendosim veten në vendin e të tjerëve. Në këtë mënyrë marrëdhënia jonë do të ndihmohet dhe komunikimi do të përmirësohet”.

Mungesa e kohës cilësore

“Vetëm sepse jeni ulur pranë njëri-tjetrit duke parë celularin për orë të tëra, nuk do të thotë se po kaloni kohë së bashku”, thotë Shahady, e cila u sugjeron çifteve të planifikojnë takimet e tyre gjatë ditës ose javës. Në fakt, ajo inkurajon anëtarët e tyre që t’u kërkojnë partnerëve të tyre të mblidhen.

“Thuaji partnerit se duhet t’i shohësh dhe të flasësh me të. Bëni pyetje për ditën e tyre, punën e tyre, ecjen e tyre, kur detyrimet tuaja ju pushtojnë. Natyrisht, mos i bëni presion personit tjetër (sigurisht, nuk dëshironi që kjo t’ju ndodhë), por jini të pranishëm. Tregoni me pyetje kuptimplote se doni të filloni një bisedë që do të zgjasë ose të organizoni një përvojë të përbashkët. Një darkë, një shëtitje do t’ju japë kontakt kuptimplotë me partnerin tuaj.”

Shendeti mendor

Me atë që po ndodh rreth nesh, është e arsyeshme që shpesh jemi të pushtuar nga emocionet negative. Frika dhe zemërimi janë kryesorët, ndërkohë që ritmet e çrregullimeve të ankthit dhe sulmeve të panikut janë vazhdimisht në rritje, me pasojë preken fuqishëm edhe marrëdhëniet e çifteve.

“Në rast se psikologjia juaj e rëndë nuk ndikon shumë në jetën tuaj të përditshme dhe është thjesht rezultat i lodhjes, atëherë ndoshta zgjidhja është një banjë relaksuese ose një përqafim i ngrohtë nga partneri juaj. Megjithatë, nëse emocionet negative kanë kufizuar orët që buzëqeshni çdo ditë, ndikojnë fuqishëm në çdo marrëdhënie dhe kontribuojnë në performancën e dobët në punë, atëherë zgjidhja më e mirë është të kërkoni ndihmë nga një specialist”, sugjeron këshilltari i marrëdhënieve.