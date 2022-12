“Vetëm nëse vjen ish-gruaja largohem i lidhur nga Big Brother”, ja si reagoi Keisi pas deklaratës së Stresit (FOTO)

Stresi është njëri nga 14 banorët e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Big Brother VIP.Ai tashmë ka nisur debatet dhe diskutimet me banorët në lidhje me muzikën e po ashtu edhe jetën private.Në një bisedë, artisti nga Shqipëria theksoi se do të dilte nga BBV nëse do i vinte ish-partnerja.









I njëjti iu referua Keisit, me të cilën është i martuar akoma ligjërisht.“Valla veç nëse vjen ish-gruaja kisha dal prej Big Brotherit direkt. Ndryshe harroje që ma mbush mendjen mu dhe harroje që vjen dikush që e konkurron atë këtu”, u shpreh ai.E një reagim nuk mungoi nga ish-e dashura me një postim të shpërndarë në InstaStory.

Ajo ka ndarë një pjesë të shkurtër të videos në të cilën shtoi: “Njiheni dhe ju pak”.Romanca e tyre ka qenë gjatë e komentuar edhe në medie, shpesh për një pajtim mes tyre e gjithashtu edhe për ndarje.