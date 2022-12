Pushtim rus i Ukrainës, Lukashenko mbron Putinin: NATO-ja kishte plan të niste agresion ushtarak ndaj nesh dhe Moskës në 2021

Lideri i Bjellorusisë Aleksandër Lukashenko, ka deklaruar se NATO kishte në plan të sulmonte Bjellorusinë dhe Rusinë në fillim të vitit të shkuar.

Kujtojmë se Lukashenko është një nga mbështetësit më të mëdhenj të Putinit, referuar edhe agresionin e nisur ndaj Ukrainës.

🤡 Lukashenko: NATO was planning to attack #Belarus and #Russia in early 2021

"In the near future we will publicize these facts: how #NATO was supposed to come to the border of Smolensk region after 2020, seize power in our country, and start a war against Russia from #Donbas." pic.twitter.com/HTGSMD8Nb0

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022