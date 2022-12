Histori korrupsioni/ Nëse Eva Kaili është kapur në flagrancë, nuk ka imunitet për hetimin e financimit nga Katari

Pasditen e së premtes, godinat e Parlamentit Evropian në Bruksel nisin të zbrazen, ndërsa kafenetë dhe baret në Place Lux, janë mbushur me punëtorë, asistentë të eurodeputetëve dhe kryesisht punëtorë të rinj, të cilët po përgatiten për një fundjavë tjetër në të cilën lajmet nga organi legjislativ i Bashkimit Evropian do të jenë zero. Megjithatë, në mbrëmjen e së premtes, më 9 dhjetor, shumica e njerëzve në “flluska evropiane” të Brukselit do ta kujtojnë atë pasi autoritetet belge vazhduan të sillnin dhe arrestonin punëtorë dhe eurodeputetë, mes të cilëve ishte edhe Nënkryetarja e Parlamentit.









Eva Kaili, po hetohet në kuadër të një hetimi madhor për skandalin e korrupsionit dhe pastrimit të parave nga persona të ardhur nga Katari.

Edhe pse hetimi që i parapriu operacionit policor ishte rezultat prej muajsh, zhvillimi në këtë rast që ka tronditur Parlamentin Europian është i stuhishëm. Çështja e parë kishte të bënte nëse zonja Kaili ishte sjellë apo arrestuar nga autoritetet belge, pasi informacionet nga mediat belge ishin kontradiktore.

Siç mësoi protothema.gr nga Brukseli, në këtë fazë të hetimit termi “arrest” nuk është i duhuri pasi në Belgjikë procedura cilësohet si “arrest në pritje të dëgjimit të të dyshuarit”.

Kjo do të thotë se praktikisht zonjës Kaili i hiqet liria derisa të dëshmojë si e dyshuar për veprat që i atribuohen, ndërsa për t’u arrestuar zyrtarisht duhet të lëshohet një urdhër nga prokurori kompetent brenda 48 orëve, në të kundërtën do lirohet. Vlen të theksohet se arrestimi spontan nënkupton se zonjës Kaili nuk mbulohet nga imuniteti i saj deputet.

Vlen të theksohet se arrestimi i nënkryetares së Parlamentit Europian, Eva Kaili, e cila kaloi natën në paraburgim, u bë pas të paktën 16 operacioneve të synuara nga autoritetet belge, në kuadër të një hetimi për korrupsion dhe pastrim parash.

Për shkak të zhvillimeve të stuhishme, grupi politik i Socialistëve dhe Demokratëve, të cilit deri dje i përkiste zonja Kaili, kërkoi pezullimin e punës për çdo dosje dhe votë në Parlamentin Evropian në lidhje me shtetet e Gjirit, derisa autoritetet kompetente të sigurojnë informacione dhe sqarime. Në të njëjtën kohë dhe siç raporton nga Brukseli gazetari britanik Jack Parrock, autoritetet e Katarit po hetojnë ambasadorin e tyre në Bashkimin Evropian, Abdulazizi bin Ahmed Al Malki, për përfshirje të mundshme në rastin e financimit.

Si mund të shkarkohet zonja Kaili

Mund të ndodhë që Parlamenti Europian si institucion të mos bëjë deklarata zyrtare gjatë hetimit, por sipas nënpresidentit tjetër Dimitris Papadimoulis ka një lëvizje të fortë për largimin e zonjës Kaili. Diçka që kërkojnë edhe të Gjelbërit, pasi bashkëkryetarja e grupit politik në fjalë, Teresa Reidke, theksoi shprehimisht se zonja Kaili duhet të japë dorëheqjen nga posti i saj, ndërkohë që tashmë është fshirë nga grupi politik i socialistëve dhe social-demokratëve.

Në përputhje me Rregulloren e Parlamentit Evropian për përfundimin e parakohshëm të detyrës, (pra shkarkimin e zonjës Kaili nga posti i nënkryetares së Dhomës), Konferenca e Kryetarëve (s.s. e cila përbëhet nga kryetari i Kuvendi dhe kryetarët e grupeve politike) mundet, duke vendosur me një shumicë prej tre të pestat e votuesve, që përfaqësojnë të paktën tre grupe politike, t’i propozojnë seancës plenare ndërprerjen e mandatit të Presidentit, Zëvendës Presidentit, një dekan, një kryetar ose nënkryetar i një komisioni, një kryetar ose nënkryetar i një delegacioni ndërparlamentar ose ndonjë zyrtar tjetër i cili është zgjedhur në Parlament, kur konsideron se deputeti në fjalë ka kryer shkelje të rënda. Për këtë propozim Kuvendi vendos me dy të tretat e votuesve, që është njëkohësisht shumica e deputetëve që e përbëjnë atë.

Kur një raportues shkel dispozitat e kodit të sjelljes për deputetët e Parlamentit Evropian në çështjet e interesave financiare dhe konfliktit të interesit, komisioni që e ka emëruar mund ta ndërpresë këtë mandat, me iniciativën e Presidentit dhe me propozimin e Konferencës së Presidentëve. Shumicat e kërkuara në paragrafin e parë do të zbatohen proporcionalisht në çdo fazë të kësaj procedure.