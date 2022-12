Kanye West këshillon Kim Kardashian të martohet me Tom Brady

Kanye West i bëri një propozim ish-bashkëshortes së tij, Kim Kardashian.

I njohur për deklaratat e tij provokuese dhe “ironinë” e tij karakteristike, sa herë që jep një intervistë, reperi kësaj here i është drejtuar ish-it.

Kanye West urges Kim Kardashian to consider marrying Tom Brady https://t.co/BA7HfnuA4e via @marca

Në një fragment nga intervista e tij famëkeqe me Alex Jones, ku ai bëri deklaratat e tij për simpatinë e tij për Hitlerin dhe komentet e tij antisemitike, Kanye West foli për Kardashian dhe madje i sugjeroi bashkëshortin e saj të ardhshëm…!

Konkretisht, reperi i ka bërë një “apel” Kimit për mënyrën se si ajo e jeton jetën dhe standardet që promovon. Ai i sugjeroi asaj që të rimartohej dhe të përpiqej t’i tregonte botës se familjet duhet të qëndrojnë së bashku.

Kanye West tells Kim Kardashian to come home to God or marry Tom Brady pic.twitter.com/oM0lP7jeIX

— Rap Updates Tv (@RapUpdatesTv) December 6, 2022