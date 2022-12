Problemet me gjumin kanë një shkaktar kryesor, psikologu ju njeh me të dhe tregon si ta shmangni

Ashtu si ngrënia, pirja e ujit dhe frymëmarrja, ne gjithashtu kemi nevojë për gjumë për të mbijetuar. Aric A. Prather, një profesor i psikologjisë në Universitetin e Kalifornisë dhe një psikolog klinik, ka punuar me qindra njerëz, duke i ndihmuar ata të përmirësojnë zakonet e tyre të gjumit dhe rrjedhimisht të flenë më mirë. Bazuar në përvojën e tij dhe hulumtimin që ka bërë, ai arriti në përfundimin se ekziston një faktor që na e vështirëson gjumin, dhe ai nuk janë orët që kalojmë në celular dhe rrjete sociale, para gjumit apo kopertinat e pakëndshme . dhe dyshekët, por reflektimet dhe mendimet që kemi kur shtrihemi.









Këto mendime pengojnë gjumin tonë të qetë , sepse e mbajnë trurin vigjilent, edhe në shtrat, kur gjithçka përreth është e errët dhe e qetë.

Vëmendja jonë tërhiqet vazhdimisht nga një koment që mund të kemi bërë ose që të tjerët mund të kenë bërë për ne. Për një lëvizje të gabuar në punë, për një sherr që mund të kishim pasur. Në diçka që nuk shkoi siç do të donim. Shkencëtarët i quajnë këto mendime negative ” mbizotëruese “, sepse ato janë kaq të forta dhe ndjehen kaq fort.

Si të flini më mirë dhe të ndaloni këto mendime?

E vërteta është se nuk ka asnjë çelës magjik që do ta ndalojë trurin tonë të mendojë negativisht. Është detyra e trurit të përpunojë të dhënat për të krijuar kujtime të reja nga përvojat tona – brenda këtyre të dhënave ka edhe gjëra që na shqetësojnë. Sipas psikologes, koha më e mirë për t’u shqetësuar për këto fakte dhe përvoja që na vënë në pozitë të vështirë është dita, kur koha është e shkurtër dhe nuk ka vend për t’u “ngujuar” për shumë orë në mendime negative .

Ai sugjeron dy mënyra për të ndaluar ” përtypjen ” e mendimeve natën para gjumit – ato marrin vetëm 15 minuta për t’u zbatuar:

“Shqetësohuni herët”

Merrni 15 minuta gjatë ditës (ose drekë ose pasdite vonë) vetëm për veten tuaj. “Kjo është koha e shqetësimit tuaj emocional”, thotë eksperti. ” Sigurohuni që askush dhe asgjë nuk mund t’ju shpërqendrojë. Disa njerëz me të cilët punoj mbyllen në banjë për ta bërë atë. Të tjerët dalin për shëtitje”.

Kur kohëmatësi fillon të numërojë mbrapsht, shqetësohuni për një problem në një kohë. “Mendoni si një listë detyrash, nga e cila kaloni çdo aktivitet kur ta keni përfunduar atë . ” Nëse jeni të shqetësuar për diçka gjatë ditës, eksperti sugjeron të prisni deri në “orën e shqetësimit” tjetër . “Thuaji vetes: “Shiko, thjesht duhet ta shtyj këtë deri në momentin tjetër emocional të shqetësimit” dhe bëj të njëjtën gjë nëse ky mendim vjen para gjumit.

Ndërsa sa shpesh duhet ta aplikoni, psikologia sugjeron ta provoni dy deri në tre herë në javë, derisa mendimet që ju pushtojnë natën të qetësohen.

Praktikoni “shqetësimin konstruktiv”

Në një copë letër krijoni dy kolona: njëra do të quhet ” problem “, tjetra ” zgjidhje “. Në të parën shkruani problemet me të cilat po përballeni. Përqendrohuni më shumë në gjërat që janë më të vështira për ju dhe ka të ngjarë të mendoni gjatë natës. Në listën e dytë, shkruani hapat që duhet të ndërmerrni për të zgjidhur problemet tuaja. “Vetëm mos harroni se në listën e zgjidhjeve shënoni hapat e parë që duhet të bëni dhe jo të gjithë zgjidhjen ”, thekson profesori i psikologjisë.

Më pas paloseni letrën dhe lëreni në tryezën tuaj ose pranë shtratit tuaj. Mendoni se keni një plan veprimi dhe do të qetësoheni: “Disa nga pacientët e mi mund të prekin letrën dhe të qetësohen. Mund t’ju tingëllojë budallallëk, por fakti që tashmë i keni kushtuar energji zgjidhjes së problemeve ose përballjes me to, mund t’ju çlirojë mendjen dhe ta lërë të qetësohet”.