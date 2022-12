Prokuroria e Spanjës kërkon njëmbëdhjetë vjet burg dhe 1.2 milionë gjobë për një shqiptar që drejtonte një rrjet trafiku heroine

Seksioni i katërt i Gjykatës së Pontevedra ka caktuar për të enjten dhe të premten javën e ardhshme mbajtjen e gjyqit kundër një rrjeti të dyshuar trafikantësh të akuzuar për futjen e një sasie të madhe heroine në Galicia.









Prokuroria kërkon 9 vjet burg dhe dy vjet burg për integrim në grup kriminal dhe 1.2 milionë gjobë për një shtetas shqiptar me banim në ishullin Arousa, i konsideruar si kreu i grupit.

Ky është operacioni “Fireball-Kazino”, i instruktuar nga gjykata e hetimit numër 1 e Vilagarcía dhe e vendosur në janar 2019 nga Garda Civile dhe Policia Kombëtare.

Aktakuza e Prokurorisë Publike përshkruan se si të hetuarit shpërndanin heroinë dhe metamfetaminë, mes nëntorit 2018 dhe janarit 2020, duke përdorur ndarje të fshehura në automjete që i shndërruan në punishte klandestine në qytetet e Madridit, Ensinanza de Enmedio dhe Humanes. Në Galicia, ata e fshehën drogën duke e varrosur në zgavra në zonat e pyllëzuara që ishin të vështira për t’u aksesuar.

Operacioni filloi në mesin e janarit 2019, kur pati dëshmi të një rritje të konsiderueshme të shitjes së substancave narkotike në qytetin Carballo të A Coruña. Garda Civile e Coruña-s e përqendroi hetimin e saj në Goiáns, duke kontrolluar një shtëpi ku banonte një çift, të dy me të dhëna të shumta të trafikut të drogës.

Pas një kontrolli shterues mbi këtë adresë, agjentët zbuluan disa vizita të kryera, nga një individ me kombësi shqiptare, i cili kishte dalë së fundi nga burgu dhe ishte i njohur për hetuesit pasi ishte arrestuar nga Garda Civile në 2017.

Është konstatuar se ky person ka qenë i vendosur në ishullin Arousa, se nuk kryente asnjë lloj aktiviteti me pagesë dhe përdorte makina të ndryshme të kategorisë së lartë. Kjo lidhej me njerëz të ndryshëm të lidhur ngushtë me trafikun e drogës.

Në këtë mënyrë u zbulua lidhja e ngushtë me një person tjetër, gjithashtu me histori trafiku droge, i cili kishte bërë udhëtime të shumta në Madrid.

Qendra Informative kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar (CITCO) njoftoi hetuesit për koincidencën me një tjetër hetim për të njëjtin person nga Policia Kombëtare duke koordinuar hetimet e të dy organeve dhe duke punuar së bashku.

Organizata kishte një drejtues, me origjinë shqiptare, i cili ishte i ngarkuar për vendosjen e kontakteve me blerësit e ndryshëm në Komunitetin Galician, si dhe kryerjen e negociatave përkatëse. Kjo organizatë kriminale ruante një nivel të lartë sofistikimi dhe masa të rrepta sigurie në takimet, lëvizjet dhe komunikimet mes tyre.

Ata kishin një punishte të fshehtë të vendosur në pasurinë Humanes të Madridit, ku automjetet e përdorura për kryerjen e krimeve kaluan disa muaj brenda kësaj anijeje ku u transformuan të instaluara në karrocerinë e tyre dhe brenda të njëjtave kabina të sofistikuara të përmasave të mëdha, të veshura me plumb dhe të pamundura për tu zbuluar, deri përpara një kontrolli të mundshëm policor, ku mund të fshihej droga.

Kur këto mjete ishin gati për të kryer transportin, ato u riregjistruan me targa rumune dhe iu dhanë personave që ishin përgjegjës për udhëtimet e gjata me to në vende të ndryshme evropiane, kryesisht në Holandë, ku u ngarkuan dhe u kthyen përsëri në Spanja.

Këto automjete herë vinin direkt në Galicia dhe herë të tjera shkonin në anijen klandestine në Madrid, ku droga transferohej në automjete të tjera dhe transportohej në tokat galike.

HEROINA E VARROSUR

Në Galicia, ngarkesat e heroinës nga Madridi ishin fshehur në zona të pyllëzuara me akses të vështirë, të varrosura në vende të ndryshme për ta vështirësuar gjetjen e tyre.

Përpara se të vazhdonin me dërgimin e heroinës tek një nga blerësit e rregullt të saj, anëtarët e kësaj bande shkonin në zonat e sipërpërmendura pyjore, duke marrë masa shteruese sigurie, për të nxjerrë sasinë që kërkonin. Ata gjithmonë niseshin me dy automjete, njëra prej të cilave shërbente për të zbuluar kontrollet e mundshme të policisë.

Janarin e kaluar, agjentët e ngarkuar me hetimin zbuluan një nga makinat e përgatitura në magazinën e Madridit që kthehej në Spanjë nga Holanda, duke filluar ndjekjen e saj në qytetin Pontevedra të Vigos ku u kap, duke e gjetur të fshehur në një ndarje të madhe, në pjesën e poshtme të mjetit, 10.5 kilogramë heroinë.

Për këtë fakt janë bërë 11 arrestime dhe 4 kontrolle në banesa, si dhe në punishten e fshehur në Madrid, duke mos përjashtuar edhe arrestime të reja.

Në kontrollin e kryer në shtëpinë e një familjeje në Carballo, u gjetën doza të shumta heroine dhe kokainë të gatshme për shitje, 35.000 euro, një armë gjahu e mbushur me tytë të prerë dhe një pistoletë e simuluar.

Në pronën jashtë shtëpisë, qentë e zbulimit të drogës nga të dy trupat gjetën një vend specifik ku mund të fshihej droga. Pasi gërmuan agjentët gjetën në një thellësi prej 1.50 metrash një qese të madhe që përmbante brenda, hidroizoloi në mënyrë perfekte më shumë se 9.5 kilogramë heroinë të paketuar në të njëjtën mënyrë si ato të sekuestruara ditë më parë brenda automjetit në Vigo.