Si po shkatërrohet Durrësi! Meta: Nuk ka qenë kurrë prioritet i qeverisë, kanë dashur vetëm ta përdorin

Situata ekonomike e Durrësit ka qenë temë e fjalimit të kryetarit të Partisë së Lirisë me simpatizantët atje.









Gjatë fjalës së tij, Z. Meta theksoi se Durrësi është një qytet që është lënë pas dore dhe nuk ka asnjë investim.

Kjo pasi, sipas Metës, ky qytet nuk ka qenë kurrë prioritet dhe se në krahasim me Maqedoninë e Veriut, Shqipërisë i duhen tre vite për të shlyer borxhin e saj të eksportit.

Pjesë nga fjala e Metës

Të dashur motra dhe vëllezër të Durrësit, jam i lutmur të jem në këte pallat dhe të ndaj me ju të njëjtin besim që zgjidhja nuk është largimi por ndryshimi dhe ai është i pashmangshëm.

Besoj se Durrësi e ndjen më mirë se kushdo situatën e padrjetë ku ndodhet çdo qytetar i Durrësit, pasi ky qark do të ishte më i zhvilluari për të ardhura, por në fakt është në një pozitë tjetër pasi qyteti me pozitën më të favorshme me mundësitë më të mëdha për zhvillim për shkak të portit dhe tregitsë dhe mundësive të tjera logjistike që ka, për sa i takon të ardhurave për frymë është jo vetëm pas Tiranës por edhe pas Fierit dhe Gjirokastrës.

Nuk ka qenë prioritet zhvillimi i Durrësit, por inters ka qenë përdorimi i Durrësit për të pasuruar ata që i keqpërdorin Durrësin dhe resurset e tij për interesat e tyre. Durrësi që me pozicionin gjeografik që ka duhet të ishte qendra e investimeve të huaja, për fat të keq është ndër rajonet me më pak investime të tilla.

Në Maqedoni ka shumë zona të tilla investuese, por Maqedonisë i mjafton një vit për të shlyer borxhin e saj me eksporte ndërsa Shqipërisë i duhen 3 vite, kjo pasi atje janë krijuar shumë zona strategjke dhe kanë standarte më të larta për punonjësit, ndërsa në Shqipëri nuk kemi asnjë zonë ekonomike strategjike.