Skandali Kaili/ Zbulimet e një gazetari britanik: Ajo votoi për Katarin në një komision në të cilin as nuk mori pjesë

Zbulimet për skandalin korruptiv në të cilin është përfshirë Nwnkryetarja e Parlamentit Europian, Eva Kaili janë zinxhir. Lajmi ka bërë xhiron e botës ku mediat franceze që raportojnë gjerësisht për rrjedhën e hetimeve, ndërsa në të njëjtën kohë gazetari britanik, Jack Parrock, ka bërë zbulime të reja.

Gazetari britanik me postimin e tij në Twitter tregon si më poshtë: “Kam konfirmuar nga persona të ndryshëm se nënkryetarja e Parlamentit Europian, Eva Kaili, ishte në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës mes Katarit dhe Ekuadorit më 20 nëntor. Ajo tani po hetohet për një skandal korrupsioni të lidhur me vendin e Gjirit’.

Sipas Jack Parok, më 1 dhjetor, zonja Kaili ka votuar pro liberalizimit të vizave për Katarin dhe Kuvajtin, në komisionin LIBE të Parlamentit Europian, anëtar i të cilit nuk është.

Mësohet se ajo ishte e ftuar edhe në ndeshjen e parë të Kupës së Botës në Katar.

Kur Eva Kaili po hyjnizonte organizatën e Katarit në Parlamentin Europian

NEW: I have it confirmed by multiple people that European Parliament Vice-President Eva Kaili attended the opening match of the World Cup between #Qatar and Ecuador on Sunday 20th November.

She’s now under investigation in a corruption scandal linked to the gulf state.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 10, 2022