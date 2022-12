Pas eliminimit nga Kupa e Botës që po mbahet në Katar, trajneri i kombëtares së Holandës, Van Gaal largohet përfundimisht nga drejtimi i kësaj skuadre.









Dje Holanda u mund me rezultatin 4 me 3 për Argjentinën, (me penallti).

Duke nisur nga 1 janari në krye të Holandës ulet Ronald Koeman.