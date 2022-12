‘Ariu i fundit i restorantit’ në Shqipëri/ CNN artikull për Shqipërinë: E mbajtën rob për 20 vite

Pas më shumë se njëzet vjetësh në robëri, Marku, i fundit nga “arinjtë e restorantit” të Shqipërisë, ka mbërritur i sigurt në shtëpinë e tij të re, një strehë kafshësh në Austri, sipas grupit të shpëtimit të kafshëve Four Paws International.









Të ashtuquajturat “arinj restoranti” janë mbajtur historikisht në kafaze të vogla pranë restoranteve ose hoteleve, ku shërbenin si një atraksion për turistët, sipas Four Paws. Në vitin 2016, organizata jofitimprurëse nisi fushatën “Arinjtë më të trishtuar” në një përpjekje për të zhvendosur më shumë se 30 arinjtë që përdoren si argëtim në vend.

Marku, një ari i murrmë 24-vjeçar, është “ariu i restorantit” i fundit i njohur në Shqipëri, sipas një njoftimi nga Four Paws, megjithëse ka arinj të tjerë në robëri në rrethana të vështira në vend. Ai u shpëtua më 7 dhjetor dhe mbërriti në shtëpinë e tij të re, “BEAR SANCTUARY Arbesbach” në Austri të premten.

Kur Four Paws takoi Markun për herë të parë, kafsha vuante nga probleme të rënda shëndetësore. Ai ishte mbipeshë, kishte dhëmbë të thyer dhe shfaqte sjellje “jonormale” si ritmi për shkak të mungesës së stimulimit në kafazin e tij të ngushtë, tha Four Paws në një njoftim të mëparshëm për shtyp.

Ariu nisi një udhëtim 44 orësh për në shtëpinë e tij të re, sipas organizatës. Ai udhëtoi nëpër Maqedoninë e Veriut, Greqinë, Bullgarinë, Rumaninë dhe Hungarinë përpara se të arrinte më në fund në Austri.

Por ai ishte “i qetë dhe i relaksuar” gjatë udhëtimit, sipas Four Paws.

“Ne bëmë ndalesa të rregullta për veterinerin tonë shoqërues për ta kontrolluar atë dhe e ushqenim me fruta dhe perime”, tha në njoftim Magdalena Scherk-Trettin, e cila koordinon projektet e shpëtimit dhe avokimit të kafshëve të egra të Four Paws. “Pasi mori një dietë të papërshtatshme me mbetje restoranti dhe kryesisht bukë për dy dekada, ai ishte pak ngurrues për perimet, por hante me kënaqësi rrushin që i dhamë”.

Marku ishte i ngadalshëm për të eksploruar habitatin e tij të ri me dëborë, sipas Four Paws. Ai nuk kishte dalë nga një kafaz për më shumë se njëzet vjet. Ai do të qëndrojë në një ambient më të vogël në natyrë për momentin derisa të përshtatet me mjedisin e tij të ri dhe të zhvendoset në një mbyllje më të madhe.

Faltorja në Arbesbach ka funksionuar që nga viti 1988, sipas faqes së saj të internetit. Marku do t’i bashkohet tre arinjve të tjerë të shpëtuar të thinjur që jetojnë në 14,000 metra katrorë “mjedis natyror”.

“Me shpëtimin e Markut ne i dhamë fund praktikës mizore të mbajtjes së tij pranë një restoranti për të tërhequr dhe argëtuar vizitorët”, tha presidenti i Four Paws Josef Pfabigan në njoftim. “Tani jemi një hap më afër një bote ku njerëzit i trajtojnë kafshët me respekt, ndjeshmëri dhe mirëkuptim.