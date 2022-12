Erdogan kërcënon Greqinë: Athina duhet të qetësohet, sepse raketat tona mund të arrijnë atje

Presidenti turk nuk i ndal provokimet dhe sulmet ekstreme ndaj Greqisë. Këtë herë, ai po kërcënon se do të godasë Athinën me raketa TAYFUN, edhe pse përpiqet të paraqitet si një ndërmjetës i paftuar midis Ukrainës dhe Rusisë, pasi pati një telefonatë me Volodymyr Zelensky të dielën.









Në deklaratën e tij, të publikuar nga gazetari turk, Ragip Soylu, ai tha se “Greqia ka frikë nga raketat tona. Ata thonë se raketat TAYFUN do të godasin Athinën, do ta godasin, nëse nuk qëndrojnë të qetë”.

Nuk është hera e parë që Recep Tayyip Erdogan sulmon drejtpërdrejt çështjen e Tayfunit. Pothuajse një muaj më parë ai kishte përmendur në një intervistë për ndërtimin e një sistemi raketor, se është brenda rrezes prej 561 km që arrin kjo raketë. Madje, ai kishte thënë me ironi se ky informacion i ka futur në panik grekët.

“Testet Tayfun e çmendën Greqinë. Ne do të vazhdojmë të zhvillojmë teknologjinë e raketave dhe të rrisim rrezen e saj. Sigurisht që edhe grekët janë të shqetësuar, po arrijmë në Athinë”, ka theksuar ndër të tjera ai.

Madje, në atë kohë ai kishte deklaruar se Greqia… po përdor një politikë agresive kundër Turqisë së fundmi, duke thënë se kjo është e papranueshme. Dhe kishte shtuar se nuk do të heshtim, ndaj Greqia duhet të “bashkohet”.