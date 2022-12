Kupa e Botës 2022/ Fundi i epokës u shkrua pa “betejën e titanëve” Messi-Ronaldo

Eliminimi i Portugalisë së Cristiano Ronaldos në fazën çerekfinale të Kupës së Botës në Katar dhe shpallja e Lionel Messit për Botërorin e tij të pestë dhe të fundit shënuan fundin e një epoke për një nga rivalitetet më të mëdha të futbollit në historinë e sportit.









Cristiano Ronaldo u largua i trishtuar nga Kupa e 5-të e Botës, me dallimin e tij më të mirë në vendin e 4-të në vitin 2006 në Gjermani. Lionel Messi vazhdon në Katar me synimin për të fituar trofeun.

Ëndrra që u shua

Kur u hodh shorti për Kupën e Botës 2022, shumë nxituan për të nxjerrë çiftet e mundshme finale.

Për shkak të barazimit, Brazil-Argjentinë nuk mundi të kalonte në gjysmëfinale, por Seleção u sigurua që të humbiste ndaj Kroacisë, ndaj ndeshja e tyre kundër Argjentinës ka ende si epilog Botërorin 1990.

Një çift që mund të shihnim në finale ishte ai i Argjentinës dhe Portugalisë. Kush nuk do të dëshironte t’i jepte fund një epoke në futbollin botëror me Lionel Messin që po lufton me Cristiano Ronaldon për trofeun?

Këta të dy prej 20 vitesh kanë dominuar futbollin botëror dhe mediat dhe kompanitë që lidhen me futbollin e kanë “çmuar” nga “kundërta” e tyre.

Por historia shkruan se Lionel Messi nuk do të luajë kurrë kundër Cristiano Ronaldos në një Botëror. Portugalia nuk kishte takuar kurrë më parë Katarin me Argjentinën në turne dhe ata që shpresonin që kjo të ndodhte në Doha dhe në të vërtetë në finale thjesht ëndërronin.

Në vitin 2011, Argjentina mundi Portugalinë 2-1 në një miqësore ndërkombëtare me të dy yjet që gjetën rrjetën (Ronaldo barazoi në 1-1, Messi asistoi Di Marian për 1-0 dhe shënoi një penallti në kohën e fundit 2-1). Ndërsa luajtën sërish në vitin 2014 me portugezin duke fituar 1-0 me golin e Guerreros.

Liga e Kampionëve

Në thelb, ndeshja mes Messit dhe Ronaldos është “beteja” mes Real Madridit dhe Barcelonës dhe gjithashtu “beteja” për ” Topin e Artë”.

Argjentinasi fitoi 7 dhe portugezi 5! Çdo vit ata luftuan për të marrë në dorë Topin e Artë dhe i diplomuari i La Masia ia doli më mirë se fëmija i Sporting Lisbonës.

Në Spanjë ata luajtën në finalet e Kupës dhe Superkupës, por finalja më e madhe që ata luajtën ndonjëherë si rivalë ishte Liga e Kampionëve të vitit 2009.

Në Romë, Barcelona e Guardiolës u takua me Manchester United të Sir Alex dhe fitoi 2-0. Si Messi ashtu edhe Ronaldo ishin kyç për skuadrat e tyre me Lionelin, por duke shënuar golin e dytë të Barcelonës dhe Cristiano mbeti… pa tym.

Në nivel kolektiv, dy lojtarët do të vazhdojnë të konkurrojnë ndoshta në vitet në vijim, por është e vështirë t’i shohim sërish kundër njëri-tjetrit në finalen e një eventi madhor! Ndoshta do t’i shohim në MLS.

Për historinë, Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo fituan secili nga një titull të madh me ekipet e tyre kombëtare. Njëra Copa America në 2021 dhe tjetra Euro në 2016.

Tani presim të shohim nëse Messi do të fitojë edhe Kupën e Botës. Me siguri nuk do ta ketë Ronaldon kundër tij në finale!