Nga OJQ, në listën e të korruptuarve? Raportuesja e Shqipërisë në PE, Isabel Santos pjesë e bordit të organizatës që akuzohet për skandalin e Brukselit

Emra me fytyra të guximshme po hidhen nga bordi i një OJQ-je në qendër të një skandali të dyshuar korrupsioni në Parlamentin Evropian.









Ish-shefja e politikës së jashtme të BE-së, Federica Mogherini, ish-kryeministri francez Bernard Cazeneuve, ish-komisioneri Evropian për Migracionin, Dimitris Avramopoulos dhe ish-deputetja e BE-së, Cecilia Wikström, janë të gjithë të listuar si anëtarë të një “Bordi Nderi” të Luftimit të Mosndëshkimit. Po kështu edhe eurodeputetja dhe raportuesja për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Isabel Santos.

Ata të gjithë janë larguar nga bordi pas akuzave kundër themeluesit të ‘Fight Impunity’, Pier Antonio Panzeri.

Panzeri, një ish-deputet nga grupi socialist dhe demokrat, u arrestua të premten në lidhje me akuzat për ryshfet dhe ndikim të padrejtë nga Katari – akuza që Doha i mohon. Asistentët e Parlamentit Evropian që kanë punuar për organizatën janë arrestuar gjithashtu dhe zyrat e tyre janë mbyllur nga policia.

Fillimi i një OJQ-je në Bruksel është relativisht i lehtë. Fitimi i besueshmërisë është shumë më i vështirë. Kur lidhjet janë monedhë, ju ndihmon të tregoni se kë njihni, citon revista e njohur Politico.eu.

Panzeri, ish-kryetar i nënkomisionit për të drejtat e njeriut të Parlamentit, njihte disa njerëz të fuqishëm – dhe ai me sa duket i përdori ata për të krijuar përshtypjen e një klubi ekskluziv.

Ai e njihte Mogherinin, për shembull, përmes anëtarësimit të tij në Komisionin për Punë të Jashtme të Parlamentit. Më pas Panzeri, i cili u largua nga Parlamenti në vitin 2019, e caktoi atë për t’u bashkuar me bordin e ‘Fight Impunity’, sipas një ndihmësi në Kolegjin e Evropës, ku Mogherini është tani rektore. Ndihmësja vuri në dukje se ajo ishte e ftuar të bashkohej me bordin së bashku me Avramopoulos dhe Emma Bonino, një plakë e respektuar e së majtës italiane dhe ish-ministre e jashtme.

Mogherini pranoi të lexonte fjalën hyrëse në mars në një prezantim që studentët organizuan me OJQ-në, por Mogherini nuk ka pasur asnjë përfshirje me organizatën, tha ndihmësi. Mogherini u largua nga bordi që nga e shtuna, shtoi ndihmësi.

Avramopoulos tha se ai, Cazeneuve dhe Wikström gjithashtu u larguan nga bordi sapo dëgjuan për akuzat.

Bordi i nderit nuk kishte “asnjë rol ekzekutiv apo menaxherial”, tha Avramopoulos në një email të dielën. Ai gjithashtu vuri në dukje se ishte ftuar të bashkohej “së bashku me personalitete të tjera”.

Avramopoulos tha se ai mori lejen nga Komisioni Evropian për të marrë pozicionin dhe mori një honorar të deklaruar midis shkurtit 2021 dhe shkurtit 2022. Pas kësaj, honorari ndaloi “pasi unë kisha zero përfshirje me Luftimin e Mosndëshkimit”, tha Avramopoulos.

Avramopoulos dhe ndihmësi i Mogherinit thanë se tema e Katarit nuk u ngrit kurrë në kontekstin e “Luftës kundër mosndëshkimit”.

Isabel Santos, eurodeputete e S&D nga Portugalia, tha të dielën se ajo i kishte shkruar tashmë ‘Fight Impunity’ duke kërkuar që të hiqej nga bordi.

“Jam e tronditur dhe e befasuar nga lajmet e fundit që kanë të bëjnë me Presidentin e Shoqatës”, tha ajo në një email, duke iu referuar Panzerit.

Anëtarësimi i Boninos në bordin e ‘Fight Impunity’ nuk ka të ngjarë të jetë dhimbja e saj më e madhe e kokës. Një ish-deputete dhe aktiviste e dekoruar për të drejtat e njeriut, ajo është themeluese e organizatës ‘Jo Paqe pa Drejtësi’.

Sipas gazetës italiane Ansa, drejtori i përgjithshëm i asaj OJQ-je, Niccolò Figà-Talamanca është arrestuar gjithashtu në hetimin e korrupsionit. E fokusuar në drejtësinë penale ndërkombëtare, të drejtat e njeriut dhe promovimin e demokracisë në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, organizata është zyrtarisht e bazuar në Nju Jork dhe Romë. Ajo ka të njëjtën adresë në Bruksel si Fight Impunity, në 41 Rue Ducale.

As Bonino dhe as Figà-Talamanca nuk iu përgjigjën mesazheve të dërguara përmes organizatës ‘Jo Paqe pa Drejtësi’ të shtunën.

Gazeta Shqiptare-E.D