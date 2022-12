Nuk i kanë fare problem kritikat, ja kush janë tre shenjat e horoskopit që nuk iu intereson mendimi i të tjerëve

Ka shumë të ngjarë të jeni të rrethuar nga disa njerëz vërtet mendjehapur në jetën tuaj, të cilët mund të jenë të paktë në numër dhe nga të cilët ju mund të mos jeni njëri prej tyre. Ata janë njerëzit të cilëve u drejtoheni kur keni nevojë për disa këshilla jo-gjykuese, veçanërisht kur ajo që dëshironi të diskutoni është përtej kufijve tuaj ose mjaft aventureske. Ju e dini se si ata do t’i dëgjojnë me dëshirë argumentet tuaja, do të provojnë lehtësisht sugjerime të reja ose do të shikojnë me qetësi dokumentarin e ri që ju rekomandoni, nëse – sigurisht – ata janë në humor. Sigurisht, ata nuk do t’ju gjykojnë nëse shkoni kundër mendimit të tyre ose provoni diçka që ata mendojnë se është e guximshme.









Sipas astrologjisë, këta njerëz ka të ngjarë t’i përkasin shenjave më mendjehapura, të cilat janë si më poshtë – me një që fiton titullin e më mendjehapurit nga të gjitha. Këshillë: kjo është gjithashtu shenja më e zgjuar.

Shigjetari

Shigjetarët janë të njohur për natyrën e tyre aventureske dhe udhëtuese. Falë saj, ata njohin kultura të reja dhe njerëz të ndryshëm. Ata përpiqen të zbulojnë vazhdimisht diçka të re dhe duan biseda që hapin horizontet e tyre. Ata janë të hapur ndaj ideve jokonvencionale dhe e trajtojnë çdo gjë të re si një mundësi për njohuri dhe aventura në jetën e tyre.

Peshku

Mund t’ju duket e çuditshme, pasi Peshqit i lidhim me ndjeshmëri dhe ëndërrim me sy hapur, por ata që i përkasin kësaj shenje nuk duan të lëndojnë ndjenjat e askujt, ndaj nuk gjykojnë. Si një shenjë uji, ata i perceptojnë ndjenjat e të tjerëve dhe kanë ndjeshmëri të fortë, prandaj mund të mendojnë ndryshe dhe “hapur”. Nëse jeni me ta, nuk duhet të keni frikë nga kritikat.

Ujori

E keni marrë me mend, në krye të listës së shenjave më mendjehapura është Ujori. Përfaqësuesit e kësaj shenje njihen edhe për inteligjencën dhe shpirtin e tyre pionier. Qëllimi i tyre në jetë është të mësojnë vazhdimisht diçka të re, të kapërcejnë kufijtë, të rebelohen dhe kështu të ndihmojnë veten dhe të gjithë të përmirësohen. Ata duan çdo gjë të pazakontë dhe do të jenë të parët që do t’i thonë po një propozimi për udhëtim të minutës së fundit. Ata pëlqejnë të jenë ndryshe dhe nuk do të befasohen lehtë nga diçka, ndaj nuk do ta gjykojnë.