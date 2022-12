Skandali i Brukselit/ Antonio Panzeri, pushimi luksoz i 100 mijë eurove dhe përgjimet e bisedave

Mediat italiane orët e fundit po ‘derdhin’ bojë për autorin e skandalit në të cilin është përfshirë politikania e ndaluar përkohësisht, Eva Kaili.









Kush është bashkëpunëtori i ngushtë i partnerit të zonjës Kaili, zotit Panzeri, i cili pak orë pasi u bë i ditur veprimet e tij, u inkuadrua nga e majta italiane? Që në paragrafët e parë të botimeve në shtypin italian lexohet për një njeri “makiavelist” që shpenzonte shuma astronomike për pushime luksoze, ndërsa posaçërisht përmendet edhe roli i familjes së tij që dinte për keqbërjet.

Në qendër të interesit politik, kontaktet me katarët, si dhe me OJQ-në Fight Impunity, e themeluar nga Antonio Panzeri në vitin 2019 dhe e krijuar për të promovuar luftën kundër mosndëshkimit për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut.

Menjëherë pas stuhisë së zhvillimeve, OJQ-ja filloi të zbërthehet me anëtarët e saj të nderit njëri pas tjetrit duke paraqitur dorëheqjet e tyre për çështje parimore.

Në një kohë kur dridhja e Brukselit është ndjerë edhe në Itali, me skenën politike të vendit dhe në veçanti me “Artikulli Një” që shpreh pakënaqësinë e tyre, është e rëndësishme të shqyrtohet se si i referohen mediat ish-deputetit dhe çfarë ata zbulojnë.

“Antonio Panzeri dhe festa e 100 mijë eurove: gruaja dhe vajza e dinin”, është titulli i Corriere della sera, ndërsa La Stampa këmbëngul në faktin se gruaja e tij, në monitorimin telefonik, i ka referuar “kombinateve” të tij ish. eurodeputeti.

La Repubblica, nga ana tjetër, pretendon se Panzeri dhe Francesco Giorgi, partneri i Eva Cailit, “gjoja kishin kontaktet e para me Katarin”.

Artikulli i Corriere-s

Në hetimin e Brukselit për një organizatë kriminale me qëllim korrupsion dhe pastrim parash, mes dhuratave dhe festave prej 100 mijë eurosh që dolën në bisedat e regjistruara dhe të përmendura në akuza, përfshinin edhe gruan e tij Maria Dolores Colleoni dhe vajzën e tij Silvia Panzeri, të cilët u dërguan në burg pas ekzekutimit të një urdhër-arresti evropian të lëshuar nga autoritetet belge.

Dy gratë iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me hetimin e Brukselit për korrupsion dhe pastrim parash, me lidhjen me një organizatë kriminale që çoi në arrestimin e vetë Panzerit dhe të tjerëve. Karabinierët i shoqëruan ata në burgun në Bergamo në orët e para të pasdites së 9 dhjetorit, Colleoni ndodhej në shtëpinë e saj në Calusco d’Ada (Bergamo) dhe vajza e saj, e cila jeton në zonën e Milanos dhe është avokate, u gjet pak kohë më vonë.

Vajza dhe gruaja e Panzerit, sipas hetuesve, ishin “plotësisht në dijeni” të aktiviteteve të tyre dhe dyshohet se “madje” morën pjesë në “transferimin e dhuratave” të ofruar nga ambasadori maroken në Poloni. Madje ka edhe “në transkriptin e përgjimit” ku Colleoni “komentonte dërgimin e dhuratave”, marrëse e të cilave do të ishte ajo.

Pushimet VIP dhe “kontrolli” i llogarive të bashkëshortes

Në dokumentet e hetimit përmenden edhe pushimet me vlerë 100 mijë euro. Duke iu referuar një udhëtimi gjatë periudhës së Krishtlindjes, Colleoni i thotë bashkëshortit të saj “se ajo nuk kishte mundësi të shpenzonte 100,000 € për një festë ‘si vitin e kaluar'” dhe se ajo mendoi se propozimi aktual, 9,000 €Euro për person vetëm për akomodim, ishte shumë e shtrenjtë”.

Bashkëshortët do të përdornin kartën e kreditit të një pale të tretë, me nofkën ‘Gigant’.

Bashkëshortja u ankua për kreditimin e llogarisë së saj për 35 mijë euro. Përveç kësaj, gruaja dyshohet se i kërkoi burrit të saj të hapte një llogari bankare në Belgjikë. Në këtë kontekst, studiuesit i referohen termit francez “combines”, të cilin Colleoni e përdori për të folur për udhëtimet dhe bizneset e Panzerit, i cili kishte nisur një aktivitet të ri tregtar.

Botimi i La Stampa

Sipas gazetës La Stampa, familja e Panzerit thuhet se ka shpenzuar 100,000 euro për pushimet verore, ndërsa gruaja dhe vajza e tij, të cilat u vendosën në arrest shtëpiak në Itali, dyshohet se dinin për marrëdhëniet e tij.

Aq sa bashkëshortja e tij, sipas gazetës, i është referuar “kombinimeve” të ish-deputetit në monitorimin telefonik.

Për momentin, avokati i tyre mbrojtës ka bërë të ditur se do t’i përgjigjen akuzave vetëm kur autoritetet belge t’i dërgojnë magjistratëve italianë dosjen e plotë të çështjes në lidhje me ta.

Botimi i Repubblica

Gazeta La Repubblica pretendon se Panzeri dhe Francesco Giorgi – ish-asistenti dhe partneri i tij i Eva Kailit – “Dyshohet se kanë pasur kontaktet e para me kataristët, gjatë periudhës 2016-2018”.

Për sa i përket familjes së Panzerit, mediat italiane i referohen edhe “përdorimit komod të një karte krediti që nuk ishte pronë e tyre” dhe dhuratave që dyshohet se kanë ardhur edhe nga një ambasador maroken.

Së fundmi, agjencia italiane e lajmeve Ansa shkruan se, bazuar në dokumentet e hetimit, “Panzeri akuzohet për ndërhyrje politike me anëtarë që punojnë në Parlamentin Europian, në favor të Katarit dhe Marokut, me një konsideratë monetare”.