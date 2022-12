Akuza e fortë e Berishës: Klodian Zoto pagoi qëndrimin në hotele me 5 yje të Arben Ahmetajt në Europë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha i është rikthyer sërish skemës korrupotive të aferës së inceneratorëve. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se Klodian Zoto ka paguar me kartën e vet të kreditit, netët luksoze dhe qëndrimet në hotele me 5 yje në Evropë.









Sipas Berishës, Klodian Zoto është peshk i vogël, pasi koka e kësaj aferë është Edi Rama, ndaj të cilit janë bërë pagesa.

“Provat e publikuara së fundmi në kuadër të luftës brenda llojit në kuadër të organizatës kriminale të djegësve flasin dhe dëshmojnë se punonjësit e kompanisë Rama-Agaçi-Ahmetaj-Veliaj, kanë financuar vizitat turistike, netët e luksit në hotelet me pesë yje të Arben Ahmetajt, asokohe ministër i Ekonomisë, sigurisht jo me para të veta, por të sipërmarrjes qeveritare të vjedhur nga taksapaguesit shqiptarë.

Klodian Zoto, ka paguar me kartën e vet të kreditit, të paktën në pesë raste të raportuara qëndrimin në hotele me 5 yje të Arben Ahmetajt.

Kjo vërteton plotësisht deklaratën e PD-së dhe opozitës, e cila ka denoncuar me kohë skemën e mega-vjedhjes së 430 milionë eurove.

Arben Ahmetajt dhe shefi i tij, Edi Rama, kanë rolet më kryesore në këtë aferë.

I pari Edi Rama, përmes firmave që ka hedhur, dhe përdorimit të shefit të tij, Engjëll Agaçit, ka qenë njeriu më kryesor i të gjithë procesit korruptiv.

Pra, kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, me Edi Ramën në krye, që kanë përfituar nga kjo mega-aferë korruptive.

Edi Rama, në kundërshtim me ligjet e vendit, në kundërshtim me opinionin e Agjencisë së Prokurimeve Publike, ka firmosur kontratën me negociatat të mbyllura, në mënyrë antiligjore.

I dyti, Arben Ahmetaj, përmes njohjeve me të kërkuarit e drejtësisë, gjë që e ka mohuar vazhdimisht, ka luajtur rolin e ndërmjetësit sipas një skeme të qartë piramidale”, theksoi Berisha.