Analiza/ Kriza e pushtetit dhe energjitike në Evropë nuk ka të bëjë me Putinin

Kriza e energjisë që ka mbërthyer Evropën ka pak të bëjë me Vladimir Putin dhe mund të argumentohet se veprimet e liderit rus kanë ndihmuar në përmirësimin e situatës, sipas Per Lekander, partner menaxhues në Clean Energy Transition LLP.









Gjatë një interviste të gjerë me “Squawk Box Europe” të CNBC javën e kaluar, Lekander – më parë një menaxher fondesh në Lansdowne Partners – foli për mënyrën se si situata me të cilën përballen tregjet e energjisë kishte evoluar muajt e fundit.

“Këtë verë, pasi Rusia kishte shkurtuar gazin … mendova se dimri do të ishte jashtëzakonisht i tmerrshëm,” tha ai.

“Unë me të vërtetë mendova se … mund të jetë një pjesë e madhe e industrisë gjermane që mbyllet … shkurtime të përhapura … dhe ka arritur – deri më tani – shumë, shumë më mirë”.

Duke iu referuar shtesave në kapacitetin e energjisë diellore dhe terminalet e gazit natyror të lëngshëm, Lekander vazhdoi të tregojë rëndësinë e reduktimit të kërkesës.

“Unë do të thosha se kërkesa për energji është ulur 10%, kërkesa për gaz është ulur rreth 20, pak më e lartë në industri, pak më pak në … personale, pak më shumë në veri, pak më pak në jug, por… kjo është përafërsisht”, tha ai.

“Kështu që unë do të thoja, në anën e gazit, më e keqja ka kaluar nga një situatë e sigurisë së furnizimit”.

Më pas iu tha se ndërsa shumë ekspertë mendonin se më e keqja kishte mbaruar tani për tani, më e keqja do të vinte vitin e ardhshëm.

“Kjo është e gabuar”, u përgjigj Lekander. “Dhe … duke supozuar se këto kursime të gazit mbeten – sepse ne mund ta shohim atë tani, ne kemi mot të vërtetë, vërtet të ftohtë, ne ende po tërheqim më pak se sezonaliteti tipik”.

“Gjëja kryesore është që ne të mbajmë kursimin e kërkesës”, tha ai. “Nëse e bëjmë këtë, dhe për sa kohë që kemi akses në LNG, që do të thosha se duket shumë e besueshme … do të shohim çmime të larta edhe për një, dy vjet të tjerë, por nuk do të thosha se nga ana e gazit është një çështjen e sigurisë së furnizimit”.

Situata me pushtetin ishte “pak ndryshe”, megjithatë, tha ai. “Arsyeja pse ne kemi një krizë pushteti në Evropë ka shumë pak të bëjë me Putinin”, tha ai. “Unë pothuajse do të thoja se Putini në fakt e përmirësoi situatën,” shtoi ai.

Duke e zgjeruar pikën e tij, Lekander shpjegoi se, sipas tij, gjendja aktuale ishte për shkak të një sërë faktorësh.

“Kjo është pasojë e investimeve afatgjata në burokracinë konvencionale, afatgjatë në burimet e rinovueshme dhe më pas këtyre mbylljeve politike të bërthamës, qymyrit, linjitit, etj”, tha ai.

“Ju mund ta shihni atë tashmë në 2018 dhe ka filluar të materializohet,” shtoi ai. “Ajo që po them, se [është] më mirë tani, është sepse … disa nga ato mbyllje u kthyen … [në] Gjermani, për shembull. Së dyti, ju keni këtë ulje prej 10% të kërkesës”.

Komentet e Lekander vijnë në një kohë të përçarjes së madhe brenda tregjeve globale të energjisë pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt.

Kremlini ishte furnizuesi më i madh si i gazit natyror ashtu edhe i naftës për BE-në në vitin 2021, sipas Eurostat, por eksportet e gazit nga Rusia në Bashkimin Evropian kanë rënë këtë vit.

Ekonomitë e mëdha evropiane janë përpjekur gjithashtu të reduktojnë konsumin e tyre dhe të ruajnë furnizimet nga burime alternative për muajt më të ftohtë në vijim – dhe më tej.

Njëkohësisht, lojtarët e mëdhenj industrialë si Gjermania kanë vendosur të rikomisionojnë një numër termocentralesh me qymyr për të kompensuar mungesën e gazit rus.

Kur bëhet fjalë për përdorimin, në fund të shtatorit Këshilli Evropian njoftoi se ministrat e energjisë nga BE-ja kishin arritur një marrëveshje për “masat emergjente për të ulur çmimet e energjisë”.

“Këshilli ra dakord për një objektiv reduktimi të përgjithshëm vullnetar prej 10% të konsumit bruto të energjisë elektrike dhe një objektiv të detyrueshëm reduktimi prej 5% të konsumit të energjisë elektrike në orët e pikut”, shtoi ai.

Siguria e furnizimit është një temë e nxehtë tani, dhe të mërkurën u njoftua se Britania e Madhe dhe SHBA po formonin një partneritet të ri energjetik të fokusuar në rritjen e sigurisë së energjisë dhe uljen e çmimeve.

Partneriteti Angli-SHBA për Sigurinë e Energjisë dhe Përballueshmërinë, siç dihet, do të drejtohet nga një pjesë e tyre. Grupi i Përbashkët i Veprimit i kryesuar nga zyrtarë nga Shtëpia e Bardhë dhe qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

Ndër të tjera, grupi do të ndërmarrë përpjekje për të siguruar që tregu të rrisë furnizimet me gaz natyror të lëngshëm nga SHBA-ja në Angli.