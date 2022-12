Berisha për shembjen e “Prestige”: Vuri 70 kg tritol në një nga resortet më luksoze. Rama përdori zhurmën e Samitit për të…

Kreu i PD Sali Berisha, në mbledhjen e Grupit Parlamentar ka folur edhe në lidhje me shembjen e paligjshme të Prestige Resort.









Berisha tha se kryeministri Edi Rama përdori zhurmën e Samitit të BE në Tiranë, për të shuar jehonën e një akti të tillë.

“Dy ditë para samitit përdori 70 kg ndaj një resorti luksoz e vetëm për ta mbuluar këtë akt të paimagjinueshëm me zhurmën e samiti. Ai që e bën në prag të samitit, ka qëllim të përdorë samitin që kjo të jehojë sa më pak”.

Vijmë te një çështje e dyte, Edi rama sipas dissave ishte njeriu më i painteresuar, unë u them atyre se në Shqipëri nuk ka një të dytë sa Edi Rama që ishte i interesuar për atë gjë. Në Balkan ishte Vuçiç. Njeriu më interesuar ishte Edi Rama pasi mendoi se në zhurmnajën e madhe të samitit do të mund t’i jap një goditje kundërshtarit politik dhe forcës politike që ai përfaqëson. E them këtë se nuk ka njeri”, tha Berisha.