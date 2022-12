“Është me vonesë, ne do të respektojmë të gjitha afatet!”- Nis çmontimi i urës në Vanë të Delvinës, prefekti: Montimi i urës së re zgjat 20 ditë

Forcat xjeniere kanë mbërritur sot në Vanë të Delvinës për të çmontuar urën e shembur prej 44 ditësh.

Prefekti i Qarkut Vlorë Flamur Mamaj pohon se ndërhyrja është e vonuar, por çmontimi i urës së shembur dhe montimi i urës së re sipas protokollit do të zgjas 20 ditë.

“Jemi këtu së bashku me kryetaren e Bashkisë dhe me komandantin e forcave xheniere për të filluar çmontimin e urës së Vanës, e cila ka një procedurë protokollare për çmontim dhe një tjetër për montim. Ne do të respektojmë të gjitha afatet. Është me vonesë realisht, pasi në të gjitha detyrat e Ministrisë së Mbrjtjes dhe FA, u spostua puna.

Brenda 20 ditëve ura do të jetë e montuar, me protokoll të forcave xheniere. Janë marrë të gjitha masat. Ne do të respektojmë të gjithe projektin, dhe shpresojmë që me mbështetjen e bashkisë Delvinë t’i japim edhe më garanci urës që po ndërtojnë Forcat e Armatosura”, theksoi Mamaj.