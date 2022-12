“Gert Shehu mjeran që merr para, e fala!”- Berisha në Kuvend: Kjo kalbësirë nuk ikën veçse me revolucion! U bëj thirrje për beteja të reja

Ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi nga foltorja e parlamentit kryeministrin Rama si organizatorin e sulmit ndaj tij më 6 dhjetor.

Nga foltorja e Kuvendit, ish-kryeminstri theksoi se e ka falur 31-vjeçarin që e sulmoi gjatë protestës së 6 dhjetorit në Tiranë, Gert Shehun, të cilin e cilësoi si një “mjeran”, i cili “mori një dorë para” për ta sulmuar atë.

“Unë e fala Gerti Shehun për dy arsye: sepse është një mjeran që merr para! Pse të rrijë ai në burg dhe gertat e tjerë të jenë këtu, të kapardisur të kollarisur! S’ka moral këtu! Ku është kjo… Thuajani pak shqiptarëve! Ç’lidhje keni me 4, 5 tonët e drogës që erdhën në Çervenakë? Ku është ai tjetri, Çuçi i familjes. Jua them unë e kujt ishte serra e Beratit! (nxjerr tabletin):

Mirëmbrëma doktor,

Në datën 11 nëntor, është goditur një serrë me kultivim kanabisi dhe janë sekuestruar mbi 2 tonë dhe sasi e bërë gati për mbjellje. U shkarkua i gjithë zinnxhiri drejtues i policisë. Vetëm drejtuesi i policisë Berat, Edmond Targaj u kalua në akademinë e policisë. Nga informacion i sigurt doktor, drejtori i Beratit ishte drejtues dhe menaxher i aktivitetit kriminal. Ai shkoi te Ministri i familjes Çuçi dhe i tregoi se ‘unë kam zbatuar porositë e bossit të drogës në Ministri, Aranit Arapi dhe i tregoi komunikimin me sms, ku ministri i kërkon që ajo serrë të mos preket. Anuloi menjëherë largimin e Targës/ po çfarë është Gerti më krahasim me atë? Gerti mori një dorë para. Nga këta e mori. Nga ky e mori. Qytetarë, këta janë rrezik personal për çdo njeri, ndaj dhe ju bëj thirrje të ngrihemi, se kjo kalbësirë nuk ikën përveçse me revolucion! Revolucioni askënd nuk duhet ta trembë”, tha Berisha.