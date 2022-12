Historia e tatuazheve – Ku u shfaqën për herë të parë?

Tatuazhet janë bërë një pjesë e përhapur e kulturës në botën moderne. Por ku e kanë origjinën fillimisht tatuazhet? Edhe në kohët e lashta, praktikat e tatuazheve ishin të zakonshme në shumë pjesë të globit.









Kishte tatuazhe si në Japoninë e lashtë ashtu edhe në Egjipt. Maori i Zelandës së Re ka praktikuar tatuazhin e shenjtë Ta Mōko për shekuj me radhë, si një mënyrë për të treguar se kush janë ata si individë, si dhe kush është komuniteti i tyre.

Megjithatë, asnjë kulturë nuk mund të pretendojë për shpikjen e parë të formës së artit. Praktikat e tatuazhit ishin të njohura në Evropë dhe Amerikën e Veriut që nga kohërat e lashtësisë. Grekët përshkruanin fqinjët e tyre thrakas me tatuazhe, njerëzit që flisnin indo-evropiane, në qeramikën e tyre. Piktët, njerëzit indigjenë të asaj që është sot Skocia veriore, u dokumentuan nga historianët romakë se kishin tatuazhe komplekse.

Tatuazhet më të vjetra të ruajtura vijnë nga Ötzi the Iceman, një trup i mumifikuar 5300-vjeçar i ngrirë në akull, i zbuluar në malet e Italisë në vitin 1991. Në vitin 2019, studiuesit identifikuan gjilpëra tatuazhesh 2000-vjeçare nga zona juglindore e Utaarchae Pueblo. Gjembat e kaktusit të lidhur me gjethe yucca kishin ende mbetje të bojës së tatuazhit mbi to.