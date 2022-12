Kjo është autostrada më e frikshme në botë! (Video)

Rritja e ekonomisë së Kinës dhe e sektorit të prodhimit të vendit ka prodhuar disa arritje mbresëlënëse që janë mahnitëse.

Një prej tyre është autostrada Tianlongshan, ose siç e quajnë kinezët “autostrada mbi re”.

Është një mrekulli inxhinierike e vendosur në distriktin Jinyuan, qyteti Taiyuan, kryeqyteti i provincës Shanxi, në Kinën e Veriut.

Kjo autostradë është 30 kilometra e gjatë dhe ka katër ura të mëdha dhe një tunel.

Ndërtimi i rrugës ka filluar në mars të vitit 2018 dhe është hapur për qarkullim në maj 2019.

Rruga përfundon në 1,364 metra (4,475 ft) mbi nivelin e detit në malin Tianlong.

Pjesa më mbresëlënëse e rrugës është një urë rrethore me tre kate dhe një lartësi prej 350 metrash.

Falë këtij konstruksioni-ashensori, inxhinierët arrijnë të fitojnë shpejt lartësinë dhe të shmangin ndërtimin e urave komplekse apo anashkalimin e malit nëpër shumë kilometra rrugë.

Ura përshkruhet si një dragua gjigant që rri pezull mbi mal dhe cilësohet si një nga urat më mbresëlënëse në botë.

