Kriza energjetike, ç’do të ndodhë me Evropën në vitin 2023? Kreu i IEA: Mund të shfaqet një hendek furnizimi prej 57 miliardë metra kub

Evropa ka furnizimet me energji që i nevojiten për t'ia dalë mbanë gjatë vitit por 2023 mund të jetë një histori tjetër. Ky është paralajmërimi nga shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Fatih Birol dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, të cilët mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp.









Një raport i ri nga IEA zbuloi se Evropa mund të përballet me një mungesë të gazit natyror prej 27 miliardë metra kub në vitin 2023. Kjo është e barabartë me gati 7% të konsumit vjetor të rajonit. Ka një sërë rreziqesh që mund të çojnë në mungesë. Rusia, e cila dërgoi rreth 60 miliardë metra kub gaz në BE gjatë vitit 2022, mund të ndalojë tërësisht rrjedhat vitin e ardhshëm.

Temperaturat e buta në fillim të dimrit mund të mos zgjasin dhe moti i ftohtë tashmë ka kapluar Evropën Veriore. Dhe tregu për gazin natyror mund të tronditet nëse ekonomia e Kinës fiton përsëri shpejtësi pasi hiqen kufizimet ndaj Covid-19. “Ne mund të kemi një problem,” u shpreh Birol.

Në vlerësimin e saj, IEA zbuloi se një hendek furnizimi prej 57 miliardë metra kub mund të shfaqet vitin e ardhshëm. Rreth 30 miliardë prej tyre duhet të mbulohen nga veprimet evropiane “që tashmë janë dukshëm në lëvizje”, tha grupi me bazë në Paris.

Kjo përfshin grumbullimin agresiv dhe përpjekjet për të reduktuar vullnetarisht kërkesën për gaz me 15% midis gushtit 2022 dhe marsit 2023. Por kjo ende mund të lërë një deficit. Testi i IEA supozoi se flukset e gazit të gazsjellësit rus në Evropë do të ndalen plotësisht që nga fillimi i vitit 2023, se importet e Kinës të gazit natyror të lëngshëm kthehen në nivelet e vitit 2021 dhe se objektet e magazinimit të Evropës janë plot vetëm 30% në fund të këtij dimri.

Mungesa e mbetur mund të zvogëlohet nëse bëhen përpjekje të mëtejshme për të përmirësuar efikasitetin e energjisë, për të nxitur adoptimin e burimeve të rinovueshme, për të rritur përdorimin e pompave të nxehtësisë dhe për të inkurajuar ndryshime të tjera në sjellje, sipas IEA.

Politikat që ai propozon do të kushtojnë rreth 100 miliardë euro (106 miliardë dollarë).