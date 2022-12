Mjeku: Ja kush janë 4 zakonet që dëmtojnë dhëmbët tuaj

Kush nuk e ka pasur zili atë ngjyrë të bardhë të dhëmbëve? Pyetje retorike sepse përgjigja është e qartë. Të gjithë e dimë se sheqeri, kafeja dhe zakone të tjera të tilla janë në gjendje të dëmtojnë dhëmbët tuaj. Por ndoshta ka zakone që edhe pse të shëndetshme, janë të afta t’ju dëmtojnë dhëmbët dhe nuk i keni ditur deri më sot.









Më poshtë kemi veçuar pesë zakone të shëndetshme që ndërsa i ndiqni për mirë, ato sillen në mënyrë tinëzare dhe dëmtojnë dhëmbët tuaj.

Urthi

A e dini se mund të shkaktojë dëmtime të përhershme në dhëmbët tuaj? Sipas Edmond Hewlett, një konsulent i Shoqatës Amerikane të Stomatologjisë dhe një profesor në Shkollën e Stomatologjisë në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles, acidi nga sistemi tretës mund të përfundojë në gojën tuaj dhe të gërryejë smaltin e dhëmbëve.

Barna

Ka shumë ilaçe që shkaktojnë dehidratim në gojë. Kjo mund të shkaktojë një problem të madh sepse dhëmbët kanë nevojë për pështymë për t’i mbrojtur ata nga acidet që shkaktojnë konsumim.

Ushtrime aerobike

Pas peshave do të na shkurtojnë edhe ushtrimet aerobike. Sipas një studimi të fundit të kryer në Gjermani, shëndeti oral i atletëve të qëndrueshmërisë është më i keq se të tjerët që nuk bënin stërvitje. Të parët kanë më shumë gjasa të kenë nevojë për mbushje dhe kjo ndodh sepse ushtrimet reduktojnë pështymën, e cila përmban minerale që ushqejnë dhëmbët dhe neutralizojnë acidet që shkaktojnë probleme.

Furça

Jo, dikush nuk po bën shaka me ne. Por spërkatja me kusht mund të jetë katastrofike. Sidomos pasi të keni pirë lëngje, frutat ose vera e kuqe mund të dobësojnë smaltin e dhëmbëve tuaj, thotë Wolff. Në mënyrë ideale, shpëlani gojën me ujë dhe lani dhëmbët pas 40 minutash.