Nëse Kroacia fiton Kupën e Botës do të dalë nudo? Modelja i jep fund zërave: Nuk do të…

Modelja kroate e cila po merr një vëmendje të madhe në Botërorin e Katarit, duke shfaqur format e saj të nxehta në çdo ndeshje të Kroacisë.









Së fundmi ajo u përfol se do të pozonte nudo nëse Kroacia do të fitonte Kupën e Botës, duke shkruar: “Nëse ndodh, flamuri im do të bjerë poshtë…”.

Gjithsesi ajo zgjodhi të reagonte duke thënë se nuk është e vërtetë, e cila me anë të një postimi në Instagram shpjegon se ishte një lajm i rremë.

“Shpifje! Gënjeshtrat në media. Nuk do ta heq bluzën nëse Kroacia fiton Botërorin. Nuk do të dal nudo nëse Kroacia fiton Kupën e Botës. Faleminderit!”, shkruan Ivana.

PANORAMASPORT.AL