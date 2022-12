“Thriller” me testamentin e aktorit legjendar Bruce Willis– Nga 250 milionë dollarë, vajzave me Demi Moore u lë vetëm 1 milion

Aktori legjendar Bruce Willis rinovoi testamentin e tij pak para se të diagnostikohej me afazi dhe të tërhiqej nga kinemaja, sipas raporteve që qarkulluan në njëzet e katër orët e fundit.

Tashmë, aktori është tërhequr nga qendra e vëmendjes dhe lajmet për gjendjen e tij shëndetësore vijnë nga njerëz të afërt të familjes së tij.

Lajmi që bën xhiron e internetit këto ditë është zbulimi se si do të shpërndahet pasuria e yllit të Hollivudit. Sipas Radar Online, aktori 67-vjeçar ka vendosur që pjesën më të madhe të pasurisë së tij t’ua lërë fëmijëve që ka me gruan e tij aktuale, Emma Heming.

Bruce Willis’ will was revised days before he was diagnosed with a rare brain disease, leaving his new wife with most of his fortune. https://t.co/oIkBn8SNDD

— Radar Online (@radar_online) December 11, 2022