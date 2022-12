Argjentina dyfishon shifrat, Kroacia në disavantazh (VIDEO)

Argjentinë-Kroaci është gjysmëfinalja që do luhet sonte në orën 20.00, e vlefshme për Botërorin e Katarit. Pak më parë janë publikuar edhe formacionet.

Si trajneri i kombëtares Albiceleste, Lionel Scaloni ashtu edhe ai kroat, Zlatko Daliç kanë bërë zgjedhjet e tyre. Nga minuta e parë e nisin më të mirët, pasi bëhet fjalë për një takim të rëndësishëm.

Argjentina (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Paredes; Mac Allister; Messi, Alvarez.

Kroacia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic.

LIVE: Argjentina 2-0 Kroacia

JULIAN ALVAREZ WHAT A RUN AND WHAT A GOAL pic.twitter.com/B698znZxfT

— Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) December 13, 2022