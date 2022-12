BESIM TABAKU/ Artisti dhe restauratori i ikonostaseve shqiptare

CIKLI/ Restauratorët – kirurgët e veprave të artit – Nga Ylli Drishti – Në historinë e shkencës së restaurimit të veprave të artit mesjetar, në Shqipëri, sigurisht një vend të rëndësishëm, krahas laboratorëve modest të muzeve kombëtarë në Tiranë dhe Korçë, ka patur ish Instituti i Monumenteve të Kulturës – IMK, Tiranë (sot Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore – IKTK) dhe sektori i artit i këtij Instituti. Ky sektor fillimisht modest pati në përbërje të tij, si specialistë, kryesisht studentët që diplomoheshin në Institutin e Lartë të Arteve, Tiranë (piktorë dhe skulptorë) që ishin baza e sektorit të artit në Tiranë. Pas viteve 1980 këta specialistë RESTAURATORE ishin pjesë edhe e degëve dhe atelieve në Shkodër, Korçë dhe Gjirokastër. Sektori i Artit në Tiranë kishte dhe laboratorin e tij kimik dhe përbëhej nga specialistë të disa fushave përkatëse sipas gjinive të veprave të artit. Numrin më të madh të specialistëve në sektor e kishte dega e restaurimeve në afresk dhe ikona; dega e restaurimit të mozaikëve përbëhej nga tri specialistë, dega e restaurimit të objekteve të ndryshme në dru (ikonostasë dhe tavanë) përbëhej nga dy specialistë dhe dega e restaurimit të objekteve në material të fortë – gur përbëhej nga një specialist. Po kështu në degët e IMK në Gjirokastër kishte specialist restaurator për afreskun & ikonat dhe specialist për objektet në dru; në Shkodër grupi i specialistëve përbëhej nga tre restauratorë dhe në Korçë nga pesë specialistë. Në vitin 1985 sektori arriti në 35 specialistë nga të cilët 23 ishin pjesë e sektorit të artit në Tiranë. Në fakt gjatë një viti nga IMK, Tiranë (sektori i artit) konservoheshin & restauroheshin 50 ikona të shek.XVI-XIX, të cilat më vonë shërbyen si pjesë e koleksioneve të muzeve të rinj në Berat, Tiranë. Gjithashtu gjatë muajve të verës kryeshin ekspedita restauruese dhe konservoheshin & restauroheshin afreska, mirëmbaheshin mozaikët e disa qendra antike (Apolloni, Butrint, Lin dhe Bylis) si dhe konservoheshin dhe restauroheshin iko-nostase, tavane te gdhendur në dru dhe objekte në material të fortë (gur, mermer).

Ndërhyrjet restauruese në veprat e artit ishin të dy karaktereve: a. – ndërhyrje korrente, që presupozonte ato të karakterit shpëtues (urgjent) dhe b. – ndërhyrje sipas projekteve restaurues të miratuar nga komisioni i IMK, Tiranë, në fillimin e çdo viti kalendarik, që realizoheshin në objektet ku ato vepra ishin pjesë e arkitekturës.









Specialistët e restaurimit të objekteve prej druri kishin si objekt të tyre ndërhyrjet konservuese dhe restaururese në arkitekturën e banesës qytetare dhe fshatare si dhe në objektet e artit në kishat dhe xhamitë e Shqipërisë si: tavanë të gdhendur e të pikturuar, trapazanë, ikonostase të gdhendur në dru, amvonë, proskinitarë, etj.

Specialistët e konservim & restaurimit të drurit në IMK, Tiranë në punën e tyre, përveç punës konkrete konservuese dhe restauruese, realizuan dhe dokumentimin grafik dhe fotografik të objekteve të ndryshëm të shpallura Monumente Kulture.

Skulptori Besim Tabaku, ishte restaruratori i parë i objekteve prej druri në Sektorin e Artit në IMK. Por artisti Tabaku i diplomuar në Institutin e Lartë të Arteve, si skulptor është dhe autor i disa veprave publike në skulpturë në disa qytete të Shqipërisë (Tiranë, Vlorë, Çorovodë), ndërsa në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë ruhen 11 punime të tij në skulpturë (kompozime dhe portrete).

I lindur në një familje të vjetër Tiranase me pesë fëmijë, Besimi që fëmijë shfaqi talentin e tij për vizatim dhe kjo e bëri babain e tij mësuesin Abdyl Tabaku të kujdesej që djali të vazhdonte Liceun Artistik ”Jordan Misja”, Tiranë. Në Lice, gjatë viteve të studimeve 1958-1962, Besimi pati pedagogë artistët e nderuar Janaq Paço, Sadik Kaceli, Shaban Hadëri dhe Thanas Papa. I pasionuar, këmbëngulës në arritjen e rezultateve të larta ai e mbrojti diplomën me punimin ”Figurë djali”.

Në vitet e studimeve në ILA, Tiranë, Besim Tabaku ishte studenti më i talentuar në atelienë e pedagogëve Muntaz Dhrami, Kristaq Rama dhe Shaban Hadëri. Diploma tij ”Ndërtuesit” shpalosi qartë aftësitë e veçanta të skulptorit të ri, prirjen e tij drejt një skulpture realiste monumentale dhe mjeshtrinë në realizimin e detajeve të figurave. Duke parë këto cilësi grupi i artistëve të njohur që realizuan dy monumentet e rëndësishëm në vitet’70 të shek. XX si; Monumenti ”Nënë Shqipëri” dhe ”Monumenti i Pavarësisë – Vlorë” e ftuan të ishte pjesë (ndihmëse) e grupit të tyre si artist i talentuar. Skulptori Shaban Hadëri i la studion e tij në dispozicion, pas ndihmës që artisti i dha në realizimin e grupit skulpturor “Pesë Heronjtë e Vigut”, në qytetin e Shkodrës.

Pas diplomimit Besim Tabaku, punoi në NSH të mjeteve Mësimore ‘Hamid Shijaku”, Tiranë (1967-1982, më tej restaurator në IMK, Tiranë (1982-1990 dhe deri në vitin 2006 ai ishte pedagog në Liceun Artistik ‘Jordan Misja”, Tiranë). Tabaku si artist, ka marrë pjesë me vepra origjinale edhe në ekspozitat kombëtare të kohës, duke realizuar kompozime dy figurshe apo dhe figura të veçanta. Kështu mund të kujtojmë kompozimin dy figurësh me titull: ”Të vendosur fitore” të paraqitur në ekspozitën kombëtare të 25 vjetorit të Ushtrisë (1969); monumentin e Riza Cerovës 1970 (bronz, Çorovodë); monumentin e Sali Vranishtit, 1971 (bronz, Vranisht -Vlorë); relievin në hyrjen e shkollës së mesme ”Qemal Stafa”, Tiranë, 1975, bronz (me bashkautor M. Turkeshi, I. Shahini) etj. Në veprat e Besim Tabakut në skulpturë ndihet një plastikë e ngrohtë, që realizohet me zbulimin e karaktereve të figurave, të cilat ai i plotëson me detaje të shumta që e mbyllin bukur figurën apo dhe portretet që ai realizon me mjaft dashuri.

Gjatë viteve 1982-1990, Besim Tabaku ishte restauratori i objekteve të drurit në sektorin e artit në IMK, Tiranë ku dha një kontribut të veçantë në dokumentimin, konservimin dhe restaurimin e objekteve të ndryshme të artit në dru.

Në vitin 1983 pasi kreu me sukses kursin 3-mujor të restaurimit të organizuar nga Ministria e arsim – kulturës dhe IMK, Tiranë, Besim Tabaku (së bashku me Erold Aliaj, asistenti i tij), kanë kryer një punë kolosale në realizimin e dokumentimit të 62 ikonostaseve të kishave dhe manastireve në Shqipëri si dhe të shumë tavaneve dekorativë të gdhendur në dru në Tiranë, Krujë, Elbasan (të shpallur monument kulture).

Ai është autori i projekteve të konservim & restaurimit, por edhe të realizimit të konservimeve dhe restaurimeve të ikonostaseve në katedralen Himarë në vitet 1982- 1983; të ikonostasit të kishës së Shën Marisë, Elbasan (1985); të konservimit të ikonostasit të kishës së ”Fjetja e Shën Marisë”, Sopik, Gjirokastër (1985, së bashku me Erold Aliaj dhe Sokrat Kuvaratin); të ikonostasit të kishës së Shën Marisë, Zvërnec, Vlorë i cili u restaurua në Laboratorin e Restaurimit në Tiranë dhe u montua në Kishë (1986); të ikonostasit të kishës së Shën Dhimitrit, Qeparo, Vlorë (1987); montimit të ikonostasit të kishës së Shën Kollit, Dhrovjan, Sarandë dhe restaurimit të tij (1987). Gjithashtu restauratori Besim Tabaku dhe grupi ndihmës i tij ka restauruar ikonostasin e kishës së ”Lindja e Shën Marisë” në manastirin e Ardenicës, Fier (1984-1985) dhe ikonostasin e kishës së ”Fjetja e Shën Marisë”, Berat, 1982 (sot muzeu kombëtar ”Onufri”) së bashku me restauratorët Erold Aliaj, Alksandër Filipi dhe Vangjel Papa. Gjatë viteve 1986-1987 restauratori Tabaku realizoi dhe montori konstruksionin mbajtës për ikonostasin e kishës në Lashovë, Leskovik, duke kryer edhe ndërhyrje konsoliduese. Gjithashtu në këto vite u krye çmontimi i ikonostasit në kishën e fshatit Ogdunan, Përmet dhe montimi i tij në ambjentet e kishës e Shën e Premtes në Përmet.

Duke ju shmangur ndonjë dëmtimi që mund të ndodhte nga vjetërsia e Ikonostaseve që

variojnë nga 200 – 250 vjet, proceset konservuese & restauruese realizoheshin më së shumti brenda në kishë, duke përdorur dhe skela për të arritur në lartësitë e kurorave të gdhendura të ikonostaseve, shumica e të cilave ishin të praruar. Ikonostaset kryesorë kishin gjatësi mbi nga 9 -13 m dhe lartësi mbi 5 m.

Nëse ikonostaset do ishin të çmontuar pjesë -pjesë, puna konservuese & restauruese do ishte më komode aty në sektorin e artit, duke përdorur edhe lupat e mëdha me krah mbi tavolinat e punës, apo dhe sistemet e aspirimit, por Besim Tabaku dhe ekipi i tij zgjodhi të realizonte ndërhyrjet restaururese në interieret e këtyre kishave, duke punuar me përkushtim, profesionalizëm, durim dhe shpesh pa masat e duhura mbrojtëse nga ”helmet” dëmtues të solucioneve të zgjedhura për pastrimin nga verniku apo vaji i grumbulluar në shekuj, nga nxirja e tymrave të qirinjve, si dhe nga demtimet e ndodhura nga lagështia. Ikonostaset e kishave ku kanë punuar Besim Tabaku dhe ekipi i tij modest janë dhe kryeveprat e gdhendjeve në dru në Shqipëri të shek.XVII- XIX. Për të kuptuar punën kolosale të këtij mjeshtri restaurator do përmendja se dimensionet e disa prej këtyre ikonostaseve janë gjigande dhe të dekoruara me gdhendje floreale, zoomorfe dhe figura njerzore që hyjnë në thellësi deri në 7 cm. Restauratori Tabaku dhe ndihmësi i tij Aliaj punonin me shumë kujdes si ata kirurgët (me pincetë, pambuk e solucione pastrus) duke kaluar me shumë kujdes në çdo centimetër, duke patur në çdo moment kujdesin maksimal që të mos dëmtohet ”patina” origjinale e arit apo e drurit të arrës. Një punë kolosale që ja ktheu shkëlqimin dhe bukurinë këtyre kryeveprave të skulpturës dekorative të kishave shqiptare të cilat tashmë janë të vizitueshme.

Duke punuar për gati 10 vite në sektorin e Artit të IMK, Tiranë, Besim Tabaku dhe ekipi i tij ka restauruar çdo vit ikonostaset e rëndësishëm në Shqipëri që arrijnë në mbi 500 m2 sipërfaqe të dekoruara me gdhendje nga ato me reliev të ulët deri tek gdhendjet e thella mjeshtërore.

Edhe pse emri i restauratorëve të artit nuk përmendet në hyrje të muzeve apo monumenteve të Kulturës (që mendoj se duhet korrigjuar) ka dhe diçka tjetër që të trishton dhe të habit – heshtja e mediave dhe e botimeve për këtë plejadë specialistësh modestë e të heshtur. Në fakt për ta është shkruar pak, por ajo që ndodh më së shumti është harresa dhe mosmirënjohja ndaj tyre.

Modest, tashmë në moshën 78-vjeçare Besim Tabaku duke u mbështetur në skicat dhe vizatimet e tij mbi qytetin e Tiranës, aktualisht po i hedh ato në telajo me ngjyra. Si një pinjoll i familjes së vjetër e të njohur TABAKU – emër të cilin mbanin disa objekte si: Rrapi i Tabakëve, Ura e Tabakëve, Selvia shekullore e Tabakëve, Hani i Tabakëve, Sheshi i Tabakëve, Teqja e Tabakëve, Tyrbja e Tabakëve, Xhamia e Tabakëve etj., nga të cilat sot ruhen vetëm Ura e Tabakëve dhe Xhamia e Tabakëve; Besimi ka dëshirë tu lerë trashëgim fëmijve por edhe kulturës shqiptare serinë e pikturave kushtuar qytetit të tij të lindjes -Tiranë.

* Studjues & Kurator Arti Tiranë, më 09.12.2022