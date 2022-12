Cristiano Ronaldo dëshiron të luajë në Euro 2024 me Portugalinë – Skenari për Mourinhon në vend të Santos

Cristiano Ronaldo pranoi pas eliminimit poshtërues të Portugalisë nga Maroku në Kupën e Botës në Katar se nuk do ta realizojë ëndrrën e tij të madhe për të fituar Kupën e Botës.

Ylli portugez nuk ka folur për qëllimet e tij në lidhje me kombëtaren e vendit të tij, por sipas një raporti nga Correio da Manha i Portugalisë, superylli 37-vjeçar nuk ka në plan të tërhiqet nga kombëtarja e tij dhe synon të vazhdojë të paktën deri në Euro 2024.

Cristiano Ronaldo is NOT going to retire from the Portugal national side now.

He believes he can be useful to his country at least until EURO 2024.

(Source: Correio da Manhã) pic.twitter.com/RrZ06EUKb9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 13, 2022