Deklarata e fortë e kryeministrit britanik: Emigrantët e paligjshëm shqiptar, nuk do strehohen në hotele, por në reparte ushtarake!

Qeveria britanike do të përshpejtojë largimin e azilkërkuesve shqiptarë nga Britania e Madhe në një përpjekje për të trajtuar numrin e kërkesave të prapambetura, ka njoftuar kryeministri Rishi Sunak.









Duke folur në Commons (parlamentin britanik), kryeministri tha se punonjësit e Home Office do të futen në aeroportin e Tiranës për të punuar me autoritetet lokale për të shkatërruar bandat e krimit të organizuar, raporton Sky News.

Ai tha gjithashtu se do të nxirren udhëzime të reja për të përcaktuar Shqipërinë si një vend “të sigurt”.

Gjithashtu, emigrantët që vijnë në Mbretërinë e Bashkuar në vend të hoteleve do të strehohen në ish-blloqe akomodimi studentësh, vende ushtarake të papërdorura dhe parqe.

“Zgjidhja nuk duhet të jetë vetëm ajo që funksionon, por ajo që është e drejtë,” tha zoti Sunak. “Është e padrejtë që njerëzit vijnë këtu ilegalisht.”

“Mjaft është mjaft”, theksoi ai.

Prezantimi i planit vjen pas një viti me një numër rekord njerëzish që bëjnë kalime të rrezikshme në Kanal me varka të vogla për të shkuar në MB, me shifrën që mendohet të ketë kaluar 43,000.

Shifrat nga departamenti në shtator treguan se më shumë se 143,000 azilkërkues ishin ende në pritje të vendimeve, dhe gati 100,000 prej tyre kishin pritur për më shumë se gjashtë muaj – mbi tre herë më shumë se në 2019.