Diabeti/ Dy lëvizje SOS që mbajnë nën kontroll sheqerin

Plani i ushqimit të shëndetshëm të njerëzve me diabet nuk ndryshon nga ai i njerëzve pa diabet. Shoqata Amerikane e Diabetit (ADA) rekomandon për pacientët diabetikë udhëzimet dietike të rekomanduara për popullatën e përgjithshme – domethënë një dietë e fokusuar në fruta, perime, drithëra, bishtajore (bizele dhe fasule) dhe produkte qumështi me pak yndyrë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit shtojnë disa informacione të tjera që kontribuojnë në rregullimin më të mirë të sheqerit në gjak.









Fillimisht, do të ishte mirë që pacientët t’i kushtonin më shumë vëmendje marrjes së karbohidrateve.

Frutat, perimet dhe drithërat sigurojnë më shumë lëndë ushqyese për kalori sesa karbohidratet e rafinuara dhe kanë tendencë të jenë më të larta në fibra. Trupi i tret më ngadalë ushqimet me fibra të larta, gjë që rezulton në një rritje më modeste të niveleve të sheqerit në gjak.

Për shumicën e njerëzve me diabet, karbohidratet duhet të përbëjnë rreth 45% deri në 55% të totalit të kalorive të tyre ditore. Prandaj, do të ishte mirë që ata të zgjidhnin me kujdes karbohidratet, në mënyrë që ato të vijnë – idealisht – nga perimet, drithërat dhe frutat. Ata gjithashtu duhet të shmangin karbohidratet shumë të rafinuara si buka e bardhë, makaronat dhe orizi, si dhe ëmbëlsirat, pijet me sheqer dhe ëmbëlsirat. Karbohidratet e rafinuara kanë tendencë të shkaktojnë rritje të mprehta të sheqerit në gjak dhe të rrisin nivelet e triglicerideve.

Fibrat vijnë në dy forma: e tretshme – lloji që gjendet në drithërat – dhe i patretshëm – lloji që gjendet në bishtajore si fasulet, tërshëra dhe frutat. Fibrat e tretshme në veçanti duket se ulin nivelet e sheqerit në gjak duke përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës, që mund të nënkuptojë se pacienti gradualisht mund të ketë nevojë për më pak ilaçe për të kontrolluar diabetin.

Së fundi, ka një numër të madh studimesh që tregojnë se ngrënia e mjaftueshme e fibrave zvogëlon shanset e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe njerëzit me diabet duhet të bëjnë gjithçka që munden për të reduktuar këtë rrezik.