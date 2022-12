Disa mollë të këqija apo një fuçi e tërë e kalbur? Brukseli lufton me skandalin e korrupsionit

Ndërsa policia belge nisi një valë të dytë bastisjesh në Parlamentin Evropian, një elitë e habitur e Brukselit ka filluar të përballet me një pyetje të pakëndshme në qendër të hetimit të ryshfetit në Katar: Sa thellë shkon kalbja?









Deri më tani, hetimet e policisë të nisura nga prokurori belg Michel Claise kanë burgosur katër persona, përfshirë nënpresidenten e Parlamentit Europian Eva Kaili, me akuza për korrupsion, pastrim parash dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale.

Pas përfundimit të tronditjes fillestare të atyre arrestimeve, disa zyrtarë të parlamentit i thanë POLITICO-s se besonin se akuzat do të kufizoheshin në disa “disa individë” që kishin humbur rrugën duke pranuar qindra mijëra euro para të gatshme nga interesat e Katarit.

Por kjo teori kishte filluar të zbardhej në mbrëmjen e së hënës, pasi policia belge kreu një seri tjetër bastisjesh në zyrat e Parlamentit, pikërisht në kohën kur ligjvënësit po mblidheshin në Strasburg, një nga dy vendet e Parlamentit Evropian, për takimin e tyre të parë pasi lajmet për arrestimet u publikuan të premten.

Me 19 rezidenca dhe zyra të kontrolluara – përveç Parlamentit – gjashtë persona të arrestuar dhe shuma prej së paku rreth 1 milion euro të gjetura, disa zyrtarë dhe aktivistë të BE-së thanë se besonin se do të tërhiqeshin më shumë emra në rrjetin në rritje – dhe se skandali i ryshfetit në Katar ishte simptoma e një problemi shumë më të thellë dhe më të përhapur me korrupsionin jo vetëm në Parlamentin Evropian, por në të gjitha institucionet e BE-së.

Në Parlament, mbikëqyrja e dobët e aktiviteteve financiare të anëtarëve dhe fakti që shtetet ishin në gjendje t’i kontaktonin ata pa i regjistruar ndonjëherë takimet në një regjistër publik përbën një recetë për korrupsion, argumentuan këta kritikë.

Përtej Parlamentit, ata vunë në dukje derën rrotulluese të zyrtarëve të lartë që nisen për t’i shërbyer interesave private pas një qëndrimi në Komisionin Evropian ose Këshillin, si provë se duhet një mbikëqyrje më e ashpër e institucioneve. Të tjerë thirrën trashëgiminë e Komisionit Jacques Santer – i cili dha dorëheqjen masivisht në 1998 – si provë se asnjë institucion i BE-së nuk është i imunizuar nga ndikimi i paligjshëm.

“Gjykatat do të përcaktojnë se kush është fajtori, por ajo që është e sigurt është se nuk është vetëm Katari dhe nuk janë vetëm individët që janë përmendur ata që janë përfshirë” në operacionet e ndikimit të huaj, Raphaël Glucksmann, një ligjvënës francez nga socialistët dhe demokratët. i cili drejton një komision kundër ndërhyrjeve të huaja në Parlament, tha për POLITICO në Strasburg.

Michiel van Hulten, ish ligjvënës që tani drejton zyrën e Transparency International në BE, tha se ndërsa rastet skandaloze të korrupsionit që përfshinin çanta me para ishin të rralla, “ka shumë gjasa që të ketë emra në këtë skandal nga të cilët nuk kemi dëgjuar ende. Ka ndikim të panevojshëm në një shkallë që nuk e kemi parë deri më tani. Nuk ka nevojë të përfshijë çanta me para. Mund të përfshijë udhëtime në destinacione të largëta të paguara nga organizata të huaja – dhe në këtë kuptim ka një problem më të përhapur”.

I shtoi problemit fakti se Parlamenti nuk ka mbrojtje të integruar për sinjalizuesit e brendshëm, pavarësisht se ka votuar në favor të mbrojtjeve të tilla për qytetarët e BE-së, shtoi ai. Në vitin 1998, ishte një sinjalizues që denonconte keqmenaxhimin në Komisionin Santer ai që nxiti një dorëheqje masive të ekzekutivit të BE-së.

Glucksmann bëri thirrje gjithashtu për “reforma jashtëzakonisht të thella” në një sistem që lejon ligjvënësit të mbajnë më shumë se një punë, ia lë mbikëqyrjen e financave personale një komiteti vetërregullues të personelit nga ligjvënësit dhe u jep aktorëve shtetërorë akses te ligjvënësit pa pasur nevojë të regjistrojnë ndeshet publikisht.

“Nëse Parlamenti dëshiron të dalë nga kjo, ne do të duhet të godasim fort dhe të ndërmarrim reforma jashtëzakonisht të thella,” shtoi Glucksmann, i cili më parë emëroi Rusinë, Gjeorgjinë dhe Azerbajxhanin si vende që kanë kërkuar të ndikojnë në vendimet politike në Parlament.

Për të filluar trajtimin e problemit, Glucksmann bëri thirrje për krijimin e një komiteti hetimor ad hoc në Parlament, ndërsa ligjvënës të tjerë të krahut të majtë dhe të Gjelbërve kanë kërkuar reforma, duke përfshirë emërimin e një zëvendëspresidenti anti-korrupsion për të zëvendësuar Kailin, e cila u përjashtua nga S&D. grupi të hënën vonë dhe ngritja e një komiteti etike që mbikëqyr të gjitha institucionet e BE-së.

Gota gjysmë e mbushur

Të tjerë, megjithatë, ishin më pak të bindur se hetimi i korrupsionit do të nxirrte emra të rinj, ose se faktet e zbuluara të premten e kaluar flisnin për ndonjë problem më të gjerë në BE. I pyetur për shtrirjen e skandalit të ryshfetit, një zyrtar i lartë i Parlamentit, i cili kërkoi të mos emërohej për të diskutuar diskutimet konfidenciale, tha: “Sado serioze që është kjo, është një çështje e individëve, e disa njerëzve që morën vendime shumë të këqija. Hetimi dhe arrestimet tregojnë se sistemet dhe procedurat tona kanë funksionuar.”

Valérie Hayer, një ligjvënës franceze me grupin centrist Renew, dha një shënim të ngjashëm, duke thënë se ndërsa ishte thellësisht e shqetësuar për një “rrezik për demokracinë tonë” të lidhur me ndërhyrjen e huaj, ajo nuk besonte se skandali tregonte “korrupsionin e përgjithësuar”. në BE. “Fatkeqësisht, ka mollë të këqija”, tha ajo.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila është nën kritika për trajtimin e marrëveshjeve të vaksinimit kundër COVID-19 me Pfizer, nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve në lidhje me marrëdhëniet e zëvendëspresidentit të saj Margaritis Schinas me Katarin në një konferencë shtypi, duke shkaktuar zemërim nga trupi i shtypit të Brukselit.

Komisioneri grek përfaqësoi BE-në në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës muajin e kaluar dhe është kritikuar nga eurodeputetët për postimet e tij në Twitter muajt e fundit, duke lavdëruar reformat e punës të Katarit.

E pyetur për reagimin e Komisionit ndaj skandalit të korrupsionit në Katar që përfshiu Parlamentin Evropian dhe në veçanti qëndrimin e Schinas, von der Leyen heshti për komisionerin grek.

Megjithatë, Von der Leyen duket se ka dhënë mbështetje për krijimin e një organi të pavarur të etikës që mund të hetojë keqbërjet në të gjitha organet e BE-së.

“Këto rregulla [për lobimin nga aktorët shtetërorë] janë të njëjta në të tre institucionet e BE-së”, tha zyrtari i lartë i Parlamentit, duke iu referuar Komisionit Evropian, Parlamentit dhe Këshillit Evropian, tryezës së rrumbullakët të qeverive të BE-së.

Ndarja mbi mënyrën e trajtimit të korrupsionit tregon se si edhe përballë asaj që duket të jetë një shembull flagrant korrupsioni, anëtarët e sistemit të Brukselit – i përbërë nga mijëra burokratë të mirëpaguar dhe zyrtarë të zgjedhur, shumë prej të cilëve gëzojnë imunitet ligjor si pjesë të punës së tyre – kërkon të mbrohet kundër shqyrtimit që mund të kërcënojë të ardhurat ose të prishë karrierën.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare