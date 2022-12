Diskutimet maratonë/ Ministrat e energjisë të BE-së nuk arrijnë të arrijnë marrëveshjen për çmimin e gazit

Ministrat e Energjisë së BE-së të martën nuk arritën një marrëveshje përfundimtare për vendosjen e një kufiri mbi çmimet e gazit natyror, sipas tre diplomatëve të BE-së, pavarësisht një takimi maratonë në Bruksel që zgjati më shumë se tetë orë në kohën e planifikuar.









Këshilli i jashtëzakonshëm i Energjisë kishte për qëllim të diskutonte propozimet për një të ashtuquajtur “mekanizëm korrigjues të tregut” që synon të shmangë llojin e rritjeve dramatike të çmimeve që u panë në verë.

Sipas planit fillestar të Komisionit, kufiri do të vendoset kur çmimet në standardin evropian të tregtimit të gazit me shumicë – TTF holandeze – të arrijnë 275 euro për megavat-orë për dy javë, nëse ato çmime janë më shumë se 58 euro për MWh më të larta se ato natyrore të lëngshme.

Por vendet mbeten thellësisht të ndara mbi planin, me të paktën 12 kryeqytete që kërkojnë një kufi më të ulët të çmimeve, ndërsa të paktën pesë vende më skeptike ndaj qasjes duan një çmim më të lartë dhe masa mbrojtëse për të garantuar sigurinë e furnizimit me gaz dhe stabilitetin e tregut financiar.

Sipas tre diplomatëve, takimi përfundoi pa një marrëveshje përfundimtare mbi mekanizmin e kufirit të çmimit të gazit. Një diplomat tha se diskutimi do të rifillonte të hënën, kur planifikohet një takim tjetër – i paracaktuar – i ministrave të energjisë.

“Presidenca do të thotë se kemi marrëveshje në parim për shumë aspekte… por e vërteta është se do të kemi një diskutim të gjatë të hënën”, tha diplomati. Ata shtuan se çmimi i saktë i nxitjes mbetet një debat i hapur, me opsione ende në tryezë që variojnë nga 160 në 220 euro.

Marrëveshja për një paketë më të gjerë masash për krizën energjetike – duke përfshirë blerjen e përbashkët të gazit dhe përshpejtimin e miratimeve për projektet e burimeve të rinovueshme – është shtyrë gjithashtu të paktën të hënën, tha një diplomat i dytë.