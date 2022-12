Dita nis me diell, por pasditja sjell ndryshimin drastik, njihuni me prashikimin e motit për sot

Orët e para të ditës do të sjellin përmirësim të përkohëshëm të kushteve atmosferike në pothuajse gjithë territorin.









Sipas Meteoalb, pjesa e dytë e ditës do të jetë me vranësira të shumta, të cilat do të krijojnë mundësi për reshje të pakta në zonat Veriore dhe Juglindore.

Pritet që në këto zona të kemi kryesisht reshje të pakta dëbore. Ndërsa në ultësirën perëndimore do të ketë vetëm momente të pakta me pika shiu.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -1°C deri në 13°C. Era do të fryjë mesatare dhe e fortë në det me shpejtësi 45 km/h kryesisht nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 – 4 ballë.