Gjermani/ Ish-ylli i pornos që ‘i vodhi zemrën deputetit’ zbulon moshën e saj: Nuk jam 43 vjeçe

“Në industrinë e pornografisë më thanë të fshihesha me vite”, thotë Anina Ukatis në gazetën “Bild”, e cila u bë kryefjalë në shtypin gjerman me rastin e zbulimit të marrëdhënies së saj të papërshtatshme me anëtarin e grupimit të Demokratëve të Lirë (FDP), Hagen Reinholt.









Mirëpo, gjermanja që i rrëmbeu zemrën deputetit të FDP-së është 46 vjeçe dhe jo 43, siç tha deri më tani. Ajo është dy vjet më e madhe se i dashuri i saj.

Ex-Pornostar Annina Ucatis sorgt mit ihrer Liebe zu einem deutschen Politiker für Wirbel. Nun wurde enthüllt: bei ihrem Alter wurde geschummelt. https://t.co/HiGbrVdD60 — heute.at (@Heute_at) December 13, 2022

“Mosha e shkruar nga shtypi gjerman nuk vlen, ka të bëjë me karrierën time si yll filmash seksi. Në atë kohë producentët më kishin thënë se do të ishte mirë të thosha se jam 29 vjeç. Dhe unë qëndrova në atë moshë për tre vjet”, thotë ajo për gazetën gjermane.

Megjithatë, ajo ruan marrëdhëniet më të mira me ish-bashkëshortin. “Ne jemi ndarë prej disa kohësh dhe nuk debatojmë. Aninës i uroj më të mirat!”, deklaroi së fundmi ish-bashkëshorti i gjermanes, e cila e la për të jetuar jetën e saj të dashurisë me deputetin e Partisë “Demokratët e Lirë” (FDP).

Miliarderi 65-vjeçar Theodor Zemelhaak jo vetëm e ka përballuar me qetësi marrëdhënien e papërshtatshme të ish-it me parlamentaren gjermane, por vazhdon ta mbështesë atë financiarisht, pavarësisht se ajo është një grua që punon.

“Falënderoj Theo-n për vitet e mrekullueshme që kaluam bashkë dhe i uroj më të mirat”, përgjigjet Anina duke shpenzuar rehat paratë që i jep ish-bashkëshorti.

Përkundrazi, politikania e mashtruar e partisë “FDP” Caroline Preisler, ish-partnerja e Hagen Reinholt shfaqet e pangushëllueshme pas ndarjes së tyre.

Pak më shumë se 24 orë pasi u bë e njohur lidhja jashtëmartesore e Reinholt me ​​ish-yllin porno, politikani 51-vjeçar pohoi në gazetën “Bild” se një deputet 44-vjeçar i Partisë Demokratët e Lirë ka kryer marrëdhënie seksuale me gruan gjermane në shtratin e shtëpisë së tyre.

44-vjeçari Reinhold e la partneren e tij 16-vjeçare dhe nënën e tre fëmijëve të tyre në të ftohtin e tualetit për sytë e saj, një anëtare aktuale e partisë FDP dhe një ish-yll i filmave erotikë.

Karoline Preisler beharrt darauf, dass ihr Ex-Partner, FDP-Politiker Hagen Reinhold, Untreu war. Das wollen er und Annina Ucatis aber nicht so stehen lassen. https://t.co/C1Zij93fhk — VIP.de (@VIPde) December 7, 2022

“Tani gjithçka ka marrë fund”, thotë partnerja e mashtruar e Reinhold, duke hapur zemrën e saj për gazetën gjermane.

Caroline, me profesion juriste, nuk i grin fjalët dhe nuk e fsheh zhgënjimin me sjelljen e ish-it pasi ai guxoi të merrej me aktivitete seksuale edhe në shtëpinë e familjes.

“Në fund të fundit, ne nuk po jetojmë më në vitet 1950. Por do ta konsideroja më të arsyeshme nëse takimet e tyre të dashurisë nuk do të ndodhnin në apartamentin tim në Berlin dhe në shtratin tim, pranë fotove të fëmijëve tanë në raft”, thotë ajo me ankth.

Megjithatë, ish-partneri i saj këmbëngul në këndvështrimin e tij origjinal, pra lidhja e tij me lëngun Ukatis nisi pasi çifti ishte ndarë.

“Të gjitha këto janë gënjeshtra”, këmbëngul ish-partneri i tij. “Ata të dy gënjyen për shumë muaj. Unë isha në një pushim kamping me partnerin tim në korrik. Pastaj më ka rrëfyer se ka pasur lidhje me zonjën Ukatis. Por ajo që nuk tha është se e ka bërë pas shpine për shumë muaj”, shton ai.

Preissler, e cila u emërua nga partia për Gjykatën Kushtetuese në Brandenburg, është e zemëruar sepse beson se dy të dashuruarit e tradhtuan: “Në korridoret e Bundestagut gjerman të gjithë e dinin për marrëdhënien e tyre të paligjshme, fqinji im e dinte për këtë. Unë isha i vetmi që nuk e dija”.

Ajo nuk heziton të pranojë se i është thyer zemra pas ndarjes së tyre.

“Dashuria është një fuqi nga qielli. Unë do ta kisha falur nëse do ta kishte bërë një herë, por ai e bëri atë gjatë gjithë kohës. Ajo që nuk ia fal është se vazhdimisht thotë të pavërteta në publik. Ai kërkon falje gjatë gjithë kohës. Por ai po gënjen publikun, po gënjen votuesit”.

Pasi lanë partnerët e tyre dhe tani po shijojnë dashurinë e tyre nën të njëjtën çati, gazeta Bild zbuloi se 46-vjeçarja Ukatis i është nënshtruar tre herë rritjes së gjoksit.

Para se të hynte në sferën publike, ajo kishte realizuar filma mjaft të guximshëm si ‘Das Promi-Luder’ dhe është shfaqur në emisione të ndryshme televizive si ‘Promi Big Brother’.

Ajo është i diplomuar në degën Ekonomik dhe një vit më parë vendosi t’i bashkohet partisë “Demokratët e Lirë” (FDP).

Në vitin 2013, ajo u martua me miliarderin 65-vjeçar, sipërmarrësin e pasurive të paluajtshme Theodor Zemelhaak. Duke lënë pak muaj më parë bashkëshortin e saj të pasur me një pasuri që arrin në 10 miliardë euro dhe duke pasur në kukurën e tij një kompani pronash të patundshme me 25 mijë apartamente, dashnorja e pasionuar e makinave vintage duket, siç e pranon edhe ajo për gazetën Bild, se ka pranuar divorcin e tyre.