Kretë/ Arrestohet pakistanesi që goditi me grushte dhe tentoi të përdhunonte një grua 50-vjeçare

33-vjeçari pakistanez, i cili akuzohet për përdhunim dhe tentativë përdhunimi ndaj një fermeri 50-vjeçar në Ierapetra, është arrestuar mbrëmjen e së martës.









Pasdite, 33-vjeçari e ka telefonuar disa herë në celular 50-vjeçaren, duke i kërkuar që ta takonte e vetme për t’i kërkuar falje për atë që i bëri, duke e justifikuar aktin e tij duke thënë se ishte nën ndikimin e alkoolit dhe drogës.

50-vjeçarja u tmerrua, në fillim nuk pranoi ta takonte, por më pas duke biseduar me familjen dhe sigurimin e Ierapetrës, ajo iu përgjigj pozitivisht duke lënë një takim me të fillimisht në një kafene të vogël, por ai nuk u shfaq, me sa duket sepse donte të kontrollonte vendin nëse do të ishte me policët.

Më pas i ka lënë takimin e dytë në parkingun e hapur komunal, ku edhe ajo nuk është paraqitur, më pas ajo ka marrë iniciativën që ta thërrasë në celular dhe t’i kërkojë që ta shpejtojë takimin sepse kishte punë. Ai kundër-sugjeroi që të takoheshin në një kafene karburanti.

Gjatë gjithë bisedave të tyre, 50-vjeçarja Katerina Perakis u udhëzua nga sigurimi që ta ruanin të qetë që të mos kuptonte se kishte survejim dhe kur u shfaq për takimin e tretë në kafenenë e karburantit, në vend që ajo të priste në policinë e Ierapetrës, së bashku me bashkëshortin e saj, në takim janë paraqitur personat e sigurimit, të cilët e kanë arrestuar.

33-vjeçari kishte ndryshuar tërësisht tiparet, kishte prerë flokët, kishte rruar mjekrën dhe kishte ndërruar rrobat, ndërkohë që kishte fshehur motoçikletën që kishte përdorur për t’u arratisur nga vendi i sulmit.

33-vjeçari do të dalë në prokurori të mërkurën (14.12).