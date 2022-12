Mund të shkaktojë dhimbje koke, veçanërisht te femrat, ja disa nga simptomat kryesore të mungesës së hekurit

Hekuri është një lëndë ushqyese jetike. Dhe kjo sepse është i nevojshëm për funksionimin e duhur të hemoglobinës, e cila mbart oksigjen në të gjitha qelizat.









Megjithatë, Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se afërsisht 700 milionë njerëz vuajnë nga mungesa e hekurit, duke e bërë atë mungesën numër një ushqyese kryesisht në vendet në zhvillim.

Simptomat kryesore të mungesës së hekurit

Lodhje e pazakontë

Ndjenja shumë e lodhur është një nga simptomat më të zakonshme të mungesës së hekurit. Kjo lodhje ndodh sepse trupi juaj nuk ka hekurin që i nevojitet për të prodhuar një proteinë të quajtur hemoglobinë, e cila ndihmon në transportimin e oksigjenit nëpër trup.

Pa hemoglobinë të mjaftueshme, më pak oksigjen arrin në indet dhe muskujt, duke i privuar ata nga energjia. Zemra juaj gjithashtu duhet të punojë më shumë për të lëvizur më shumë oksigjen rreth trupit tuaj, gjë që mund t’ju bëjë të ndiheni të lodhur.

Meqenëse lodhja shpesh konsiderohet një pjesë normale e një jete të ngarkuar dhe moderne, është e vështirë të diagnostikosh mungesën e hekurit vetëm me këtë simptomë.

Megjithatë, shumë njerëz me mungesë hekuri përjetojnë energji të ulët së bashku me dobësi, një ndjenjë vështirësie për t’u përqendruar.

Zbehtësia

Lëkura e zbehtë ose ngjyra e hapur brenda qepallave të poshtme janë ndër shenjat më të zakonshme të mungesës së hekurit.

Hemoglobina në qelizat e kuqe të gjakut i jep gjakut ngjyrën e kuqe, kështu që nivelet e ulëta gjatë mungesës së hekurit e bëjnë gjakun më pak të kuq. Kjo është arsyeja pse lëkura mund të humbasë ngjyrën e saj të shëndetshme tek njerëzit me mungesë hekuri.

Kjo zbehje mund të shfaqet në të gjithë trupin. Kjo perfshin:

Fytyra

Çamçakëz

Brenda buzëve ose qepallave të poshtme

Zbehja është më e zakonshme në rastet e moderuara ose të rënda të anemisë. Nëse e tërheqni qepallën e poshtme poshtë, shtresa e brendshme duhet të jetë e kuqe e ndezur. Nëse është shumë rozë e zbehtë ose e verdhë, mund të tregojë se keni mungesë hekuri.

Frymëmarrje e shkurtër

Kur nivelet e hemoglobinës janë të ulëta gjatë mungesës së hekurit, edhe nivelet e oksigjenit do të jenë të ulëta. Kjo do të thotë që muskujt tuaj nuk do të marrin oksigjen të mjaftueshëm për të bërë aktivitete normale si ecja. Si rezultat, shkalla juaj e frymëmarrjes do të rritet ndërsa trupi juaj përpiqet të marrë më shumë oksigjen. Kjo është arsyeja pse gulçimi është një simptomë e zakonshme.

Nëse keni vështirësi në kryerjen e detyrave normale, të përditshme që i keni pasur të lehta, si ecja ose ushtrimet, mund të fajësohet mungesa e hekurit.

Dhimbje koke dhe marramendje

Mungesa e hekurit mund të shkaktojë dhimbje koke, veçanërisht te femrat. Kjo simptomë duket të jetë më pak e zakonshme se të tjerat dhe shpesh shfaqet me marramendje. Marrëdhënia midis mungesës së hekurit dhe dhimbjeve të kokës është ende e paqartë.

Dhimbjet e kokës mund të ndodhin për shkak se nivelet e ulëta të hemoglobinës në qelizat e kuqe të gjakut do të thotë se nuk ka oksigjen të mjaftueshëm në tru. Si rezultat, enët e gjakut në tru mund të fryhen, duke shkaktuar presion dhe dhimbje koke.

Edhe pse ka shumë shkaqe të dhimbjes së kokës, dhimbjet e kokës dhe marramendjet e shpeshta, të përsëritura mund të jenë një shenjë e mungesës së hekurit.

Palpitacionet e zemrës

Rrahjet e parregullta të zemrës, të njohura edhe si rrahje të zemrës, mund të jenë një tjetër simptomë e mungesës së hekurit. Lidhja midis mungesës së hekurit dhe problemeve të zemrës është ende duke u studiuar, por mund të lidhet me shpërndarjen e oksigjenit.

Flokë dhe lëkurë të thatë dhe të dëmtuar

Mungesa e hekurit ul nivelin e hemoglobinës në gjak, gjë që mund të zvogëlojë sasinë e oksigjenit në dispozicion të qelizave që shkaktojnë rritjen e flokëve. Kur lëkura dhe flokët janë të privuar nga oksigjeni, ato mund të bëhen të thata dhe të dobëta.

Mungesa e hekurit shoqërohet gjithashtu me rënien e flokëve dhe disa studime sugjerojnë se mund të jetë një shkak.

Është krejtësisht normale që disa qime të bien gjatë larjes dhe larjes së përditshme. Por nëse jeni duke humbur shumë më tepër se normalja, kjo mund të lidhet me mungesën e hekurit.

Ënjtje dhe dhimbje në gjuhë dhe gojë

Ndonjëherë shikimi brenda ose rreth gojës mund të tregojë nëse keni anemi nga mungesa e hekurit. Shenjat përfshijnë një gjuhë të fryrë, të zbehtë ose çuditërisht të lëmuar.

Simptoma të tjera rreth gojës:

Goje e thate

Një ndjesi djegieje në gojën tuaj

Çarje të dhimbshme të kuqe në cepat e gojës

Ulçera në gojë

Thonjtë e brishtë ose në formë luge

Dëshirat e çuditshme.

Nëse papritur dëshironi të konsumoni ushqime të çuditshme apo edhe objekte si akulli, argjila, shkumësi apo letra, mund të jetë shenjë e mungesës së hekurit.

Ndjeheni në depresion.

Mungesa e hekurit mund të shoqërohet me depresion. Gratë shtatzëna me mungesë hekuri gjithashtu mund të kenë më shumë gjasa të zhvillojnë depresion.

Duart dhe këmbët e ftohta.

Mungesa e hekurit do të thotë më pak oksigjen i shpërndarë në duar dhe këmbë. Disa njerëz mund të ndjejnë më lehtë të ftohtë ose të kenë duar dhe këmbë të ftohta./