Pse Evropa është emërtuar sipas një fjale greke?

Evropa rrjedh nga fjala/emri grek Εὐρώπη (Eurṓpē) me εὐρύς, eurýs, që do të thotë i gjerë ose i madh dhe ὄψ, óps, që do të thotë shikim ose fytyrë. Princesha fenikase Εὐρώπη (Eurṓpē) e cila u “mor” nga Zeusi me maskimin e një demi dhe emri mund të përkthehet si “largpamës” ose “shikues i gjerë”. (kredia Klaus Hauptfleisch)









Europa, sipas mitologjisë greke, ishte bijë ose e Feniksit ose e Agenorit, mbretit të Fenikisë. Bukuria e Evropës frymëzoi dashurinë e Zeusit, i cili iu afrua asaj në formën e një demi të bardhë dhe e çoi atë nga Fenika në Kretë. Atje ajo lindi Zeusin tre djem: Minos, sundimtar i Kretës; Rhadamanthys, sundimtar i ishujve Cyclades; dhe, sipas disa legjendave, Sarpedon, sundimtar i Licias. Më vonë ajo u martua me Asterius, mbretin e Kretës, i cili adoptoi djemtë e saj, dhe ajo u adhurua me emrin Hellotis në Kretë, ku festa Hellotia u mbajt për nder të saj.