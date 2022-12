Shembja e paligjshme e ‘Prestige Resort’/ Meta bën deklaratën e fortë: Qeveria ushtroi presion, injoroi gjykatat

Kreu i PL, Ilir Meta ka folur me tone të ashpra teksa u se qeveria injoroi gjykatat duke marrë vendimin e paligjshëm për shembjen e “Prestige Resort”, dy ditë para mbajtjes së Samitit të BE në Tiranë.









Meta theksoi se “duhet përmbysje politike, që drejtësia të jetë e pavarur.”

“Kjo qeveri dhe mazhorancë përmes ligjeve në kundërshtim me Kushtetutën, përmes kontrollit politik të vettingut, ka kontroll të qartë politik ndaj drejtësisë së re, institucioneve të hetimit, gjë që ka nisur me zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm. Rezultatet Kundër Luftës ndaj Korrupsionit, aferat e panumërta tregon se ky sistem është në një presion të fortë politik, kjo qeveri ka injoruar prokurorinë, gjykatat, veprimet e saj arbitrare të dhunshme kanë injoruar gjykatat siç ishte raste i shembjes së “Prestige Resort” para samitit të BE, shumë element të tjerë tregojnë që duhet një përmbysje politike që ti jepet mundësia drejtësisë të jetë e pavarur”, tha Meta.