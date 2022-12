Skandali me paratë e Katarit/ Më shumë se 1.5 milionë euro janë gjetur në shtëpitë e dy zyrtarëve të lartë të Bashkimit Europian

Në total, më shumë se 1.5 milionë euro para të gatshme u zbuluan në shtëpinë e ish-deputetit italian Pier Antonio Panzeri dhe eurodeputetes greke Eva Kaili, sipas provave dhe materialeve fotografike të publikuara nga media belge ‘Le Soir’.









Gjatë kontrollit në shtëpinë e Panzerit në Bruksel, hetuesit e policisë gjyqësore federale kishin zbuluar rreth 600 mijë euro. Duke shtuar paratë e gjetura në zotërimin e babait të Kylie-t dhe në shtëpinë e kësaj të fundit dhe partnerit të saj Francesco Giorgi në Bruksel, nga kërkimet masive u zbuluan më shumë se 1.5 milionë euro.

Kujtojmë se babai i zonjës Kailis është arrestuar nga hetuesit në hotelin Sofitel në Bruksel, duke pasur në posedim një valixhe plot me para të gatshme. Ky zhvillim i lejoi hetuesit dhe hetuesin të kontrollonin shtëpinë e zonjës Kaili pa kërkuar heqjen e imunitetit të deputetit. Në atë banesë u gjetën dhe sekuestruan sende me vlerë, që besohet se i ishin dhënë nga zyrtarët e Katarit, së bashku me çanta të tjera me para.

Panzeri, Kaili dhe Giorgi u akuzuan dhe një urdhër arresti u lëshua nga hetuesi Michel Clez, njoftoi të dielën zyra e prokurorit federal. Të tre, si dhe një i katërti i burgosur në lidhje me këtë çështje, do të dalin përpara gjyqtarëve të cilët do të vendosin nëse do të mbahen në pritje të gjyqit apo do të lirohen.