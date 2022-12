Trajneri i Francës, Deschamps: Nuk ka receta magjike, unë kam rolin tim

Serioz dhe i matur si gjithmonë, Didier Deschamps, pasi lavdëroi Marokun për bëmat e tij në Katar, foli me fjalët më të mira për lojtarët e tij, duke theksuar se nuk ka receta magjike, por punë dhe përshtatje me rrethanat e çdo momenti.









Deri tani askush nuk ka arritur të gjejë zgjidhjen për të thyer mbrojtjen marokene… Dhe kjo padyshim nuk është rastësi, por do të sigurohemi që ta gjejmë vetë. Megjithatë, avantazhi i tyre nuk është vetëm mbrojtja sepse në përgjithësi kanë shumë futbollistë në mesfushën e tyre dhe në përgjithësi një organizim të shkëlqyer të lojës së tyre”, tha trajneri i kampionëve të botës dhe më pas iu referua skuadrës së tij:

“Sigurisht që nuk është surprizë për mua për performancën tonë këtu në Katar. Tani mund të kemi pasur disa lojtarë që nuk kanë shumë përvojë ndërkombëtare dhe nuk e di se si do të reagojnë, por këtu trajneri dhe skuadra luajnë rolin e tyre. Dhe e vërteta është se ne kemi krijuar një dinamikë pozitive në ekip”.

Deschamps vlerësoi Regraghi-n “ai meriton shumë urime, ashtu si i gjithë stafi i trajnerëve maroken. Ata kanë arritur diçka vërtet të madhe”, ka reaguar ai i pyetur për “atmosferën armiqësore” që pritet të ndeshen lojtarët e tij nga mijëra marokenë që pritet të fitojnë betejën e tribunës.

“Nuk më pëlqen termi armiqësor… Do të thotë diçka negative, ndërsa këtu po flasim për një mbështetje shumë të ngrohtë dhe dinamike”, tha Deschamps, duke shtuar: “Ne e dimë se do të jetë jashtëzakonisht e zhurmshme, lojtarët e mi e dinë se çfarë të bëjnë, presim dhe do jemi gati”.

Së fundmi, i pyetur për…sekretin e dominimit të skuadrës franceze për gati një dekadë, trajneri i kombëtares franceze tha:

“Tashmë kemi bërë një ecuri të mirë pasi jemi tashmë në gjysmëfinale, por nuk ka asnjë sekret. Keni nevojë për një kombinim të shumë gjërave. Cilësia e lojtarëve, por nuk mjafton në vetvete, është e nevojshme forca kolektive, gjendja mendore. Nuk ka asnjë recetë mrekullie. Fjala kyçe është përshtatja. Unë përshtatem me situatat, me lojtarët. Dua të marr më të mirën nga çdo lojtar”.