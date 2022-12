U mor në pyetje nga SPAK për çështjen e Gërdecit/ Bumçi: Shkresa me shënimin për Shkëlzen Berishën është e falsifikuar!

Ish-ministri i Drejtësisë Aldo Bumçi u paraqit sot në SPAK, ku u pyet nga prokurorët e posaçëm si person që ka dijeni për tragjedinë e Gërdecit.









Ish-ministri i Drejtësisë tregoi disa detaje nga mbledhjet e qeverisë, duke thënë se fillimisht vendimi i propozuar nga Ministria e Mbrojtjes për Gërdecin nuk është miratuar pasi ka pasur disa vërejtje nga ana e Ministrisë së Drejtësisë.

“Qëndrimet e ministrisë së Drejtësisë dhe të miat si ministër Drejtësie janë të dokumentuara në qëndrimet publike që kemi mbajtur në atë kohë. Në mbledhjen e parë të qeverisë, vendimi i propozuar nga Ministra e Mbrojtës për Gërdecin nuk miratohet. Ministria e Drejtësisë kishte një sërë vërejtjesh dhe nuk miratohet. Vendoset kontakti mes dy ministrive që ato të merrnin parasysh vërejtjet ligjore që ne kishim.

Pas pasqyrimit të këtyre vërejtjeve ministria e Drejtësisë nuk kishte më vërejtje, sepse u morën parasysh vërejtjet tona.

Siç e ka ministria e Drejtësisë, e Mbrojtjes, e qeverisë përgjigja e dërguar nga ne nuk ka asnjë shënim të tillë. Kjo është me datë dhe numër protokolli. Vendimi është trajtuar në dy mbledhje dhe jo në një. Pasi i kemi çuar Ministria e Mbrojtjes qëndrimin tonë zyrtar se nuk kishim vërejtje, sepse ata i kishin marrë parasysh vërejtjet e një mbledhje më parë, del një shkresë që ka një shënim në anë për zotin Shkëlzen Berisha. Kjo shkresë është e falsifikuar dhe nuk i qëndron asnjë testi të thjeshtë logjik. Ministria e Mbrojtjes e kishte përgjigjen tonë disa ditë më parë sesa shkresa që kishte shënimin e Shkëlzen Berishës. Nuk kishte nevojë për një shkresë tjetër në Ministrinë e Mbrojtjes.

Nëse unë do kisha nevojë të komunikojë me zotin Shkëlzen Berisha do e bëja këta me faks nga Ministria e Mbrojtjes, për ti thënë që çfarë? Që nuk kemi vërejtje. Këtë mund ta bësh me telefon, me mesazh, po ti nuk ke nevojë të çosh Fax në Ministrinë e Mbrojtjes për zotin Shkëlzen Berisha”, tha Bumçi.