VIDEO/ “Ky është një respekt i munguar për gjithë popullin e bujqësisë”, Braçe shpërthen ndaj kolegëve socialistë: Është koha për punë tjetër

Deputeti i PS-së Erion Braçe ka shpërthyer ndaj kolegëve socialist, pasi këta të fundit nuk i kanë kthyer një përgjigje për projektligjin e tij, i cili sipas tij iu vjen në ndihmë bujqërve.









Përmes një video në Facebook, Braçe deklaron se ka 5 vite që nuk merr përgjigje për nismën e tij ligjore. Po ashtu ai thekson se mungesa e kthimit të përgjigjes, është një mungesë respekti për popullin e bujqësisë.

Po ashtu ai shton se nëse nuk të lënë të bësh punën, atëherë duhet që të kërkosh punë tjetër.

Postimi i Braçes:

KETE TE ENJTE NUK KA PARLAMENT; PUNE NE SEANCEN PLENARE NE PARLAMENT!

Na i thane sot, ndaj ketu ska kembe njeriu.

Por sot eshte data 13 dhjetor; Dite me dite-6 muaj me pare, paraqita ne Kuvend nismen ligjore per te vendosur rregull ne tregun bujqesor e blegtoral, ne DIMENSIONIN E PAGESAVE, PER TE GARANTUAR BUJQIT, PUNEN E TYRE, PRODHIMIN DHE TE ARDHURAT PREJ TIJ; TROC: BUJQ E BLEGTORE TE MARRIN PARATE E PUNES SE TYRE BRENDA 50 DITEVE!

6 muaj asnje pergjigje! Nga njera ane NUK THONE DOT JO, NUK DALIN DOT KUNDER, nga ana tjeter te bllokojne dhe heshtin, nje lloj skuthlleku politik i neveritshem, i nxitur nga KLIENTELIZMI, KAPJA E VENDIMMARRJES NE KUVEND-ME TROC.

Sinqerisht nuk e vuaj mungesen e respektit institucional, procedural, njerezor gjithashtu; Por kjo eshte mungese respekti e KUVENDIT ndaj POPULLIT TE BUJQESISE, i cili ka kete hall dhe kerkoi te adresohet ligjerisht; Po ligjerisht ne kete vend, nuk duhet te kete qytetare te dores se dyte, por ne fakt ka-JANE PUNETORET, PRODHUESIT E BUJQESISE; Shikoni, kur ata blejne, detyrimi ligjor eshte te paguajne menjehere ose brenda 45 ditesh, perndryshe detyrimi i tyre merret me force!

Por kur tek bujqit prodhues blejne te njejtet tregtare-ata qe me pare shisnin, parate nuk paguhen as per 1 vit!

PADREJTESI E PABARAZI E TURPSHME! Kjo eshte! THELLOHET KUR NUK GJEJNE HAPESIRE PER TE ZGJIDHUR KETE PADREJTESI!

Kur kam nisur kete pune, as e dija e as e kerkova deputetin per honor, vanitet, pasurim gjithashtu; E DOJA SI PUNE, E KAM BERE SI PUNE!

Por kur nuk te lene te besh punen tende, cfare duhet bere?

Shikoni, ky bllokimi i punes nis si KLIENTELIZEM dhe mbaron si PERSONAL, ndaj gjithnje e me shume eshte KOHA PER PUNE TJETER;

Por deri atehere dua tu sjell ne vemendje skandalin e rryshfeteve ne Parlamentin Evropian; Hiqni Katarin dhe vendosni nje kartel grumbulluesish abuziv ketu dhe do kuptoni qe KLINTELIZMI nuk njeh kufij, ne nivel me banal natyrisht!