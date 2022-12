150 mijë euro të vjedhura! Nis hetimi për çiftin shqiptar të cilët grabisnin kartat e kreditit të klientëve

Kur klientët shlyenin faturën e hotelit të dhomave të rezervuara për qëndrimet e tyre në Cattolica, në provincën e Rimini, ata dyshohet se vodhën të dhënat e kartave të tyre të kreditit dhe kartave të debitit nga pushuesit për t’i futur në llogaritë bankare. Protagonistë janë një çift hotelierësh – burrë e grua – të cilët së bashku me djalin e tyre, në verën e vitit 2021 dyshohet se kanë lënë mënjanë një rezervë të paligjshme prej mbi 150 mijë euro (150 mijë euro të tjera janë mbajtur në vend nga bankat e dyshimta për transaksionet e vazhdueshme për gjithsej zbriten 300 mijë euro).









Rrëmbimi

Të gjitha paratë që sipas prokurorisë publike të kryeqytetit Romagna, e cila ka hapur një dosje kundër çiftit dhe djalit të tyre, do t’u ishin vjedhur domosdoshmërisht pushuesve që qëndruan për disa netë në hotelin e tyre, si shumë turistë që qëndronin në Riviera në muajt më të nxehtë të vitit. Kjo është arsyeja pse Guardia di Finanza e Rimini hetoi të tre subjektet për përdorim të paligjshëm dhe falsifikim të instrumenteve të pagesave përveç cash-it dhe sekuestroi mbi 145 mijë euro në llogari rrjedhëse dhe karta të ndryshme krediti. Hoteli në fjalë ndodhet në kufirin midis Emilia Romagna dhe Marche dhe ka ndryshuar menaxhim në vitin 2022.

Ankesa e turistëve

Gjithçka nisi me ankesat e turistëve që qëndronin në dhomat e hotelit të drejtuar nga çifti me origjinë shqiptare. Sapo u kthyen nga pushimet, shumë klientë e kuptuan se llogaritë e tyre ishin të mbingarkuara, për këtë arsye Prokuroria Publike e Rimini u përmbyt me ankesa të cilat i dhanë shtysë hetimeve. Financierët kanë rikonstruktuar mënyrat se si do të ishte kryer mashtrimi: transaksionet kryheshin me një POS të lidhur me sipërmarrjen individuale në emër të burrit. Historia – edhe pse shumë e ndryshme – të kujton atë të hotelit Gobbi, gjithashtu në Rimini. Gjatë verës së kaluar, qindra turistë kanë raportuar se janë mashtruar për rezervimin (dhe pagesën) e dhomave të fantazmave dhe Prokuroria Publike është ende duke hetuar menaxherin. Megjithatë, në atë rast, xhiroja mashtruese nuk i kalonte 30,000 euro kundrejt 200,000 që do të kishin lënë mënjanë çifti dhe djali i tyre.