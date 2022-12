Ai njihet si “Sherif” belg, kush është shkrimtari që po lufton korrupsionin në BE

Një gjë që parlamentarët evropianë duhet të dinë në lidhje me njeriun që drejton akuzat për para të Katarit dhe influencimin e shitjeve në zemër të BE-së: ai nuk do të ndalet.









Gjithashtu, ata mund të përfundojnë si personazhe në një thriller krimi, të shkruar nga personi që i ka mbyllur.

Magjistrati hetues belg Michel Claise, roli i të cilit është i ngjashëm me atë të një prokurori publik të SHBA-së, ishte atje të shtunën mbrëma, së bashku me Presidenten e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, kur policia bastisi shtëpinë e eurodeputetit belg Marc Tarabella. Të hënën, ndërsa gazetarët e POLITICO-s u përpoqën të zbulonin se cilat zyra në Parlamentin në Bruksel po bastiseshin në hetimin e përshkallëzuar të Katarit, oficerët e sigurisë u thanë atyre se “magjistrati” po punonte brenda.

Në një seri bastisjesh që vazhduan të martën, Claise dhe ekipi i tij kanë siguruar 1.5 milionë euro para në dorë dhe kanë arrestuar gjashtë persona me akuza paraprake për korrupsion, pastrim parash dhe organizatë kriminale. Një e dyshuar është Eva Kaili, eurodeputete greke, e cila ishte një nga nënkryetaret e Parlamentit Evropian derisa iu hoq titulli të martën. Hetimi përqendrohet në një grup që mund të ketë përdorur pozicionet e tyre në parlament për të promovuar interesat e Katarit. Kaili ka thënë se është e pafajshme dhe do të dalë në gjykatë të mërkurën.

Nëse përfshihen të tjerët, do të bënin mirë të shqetësoheshin. Në korridoret e pafundme të Palais de Justice në Bruksel, Claise njihet si “Sherifi” për ndjekjen e tij të pamëshirshme të objektivave të tij. Ndoshta më shqetësuesja për çdo eurodeputet dhe ndihmës që mund të jetë ende pikësynimi i tij, është se sa shumë ai duket se po kënaqet. “Bingo!” ishte përgjigja e tij ndaj një bastisjeje të suksesshme në një rast tjetër, ai tha në një intervistë të fundit: “Kjo është shumë argëtuese”.

Është kjo “bujë”, ajo që e bën Claise të dallohet, tha John Crombez, i cili ishte Sekretar i Shtetit i Belgjikës për luftën kundër mashtrimit midis 2011 dhe 2014.

“Shumë të tjerë në këtë fushë janë të qetë dhe modestë, ai jo. Dhe ai nuk duhet të jetë, unë kurrë nuk e kam përjetuar atë si madhështore”, tha Crombez për POLITICO. “Ai është si një gjyqtar hetues argëtues. Kjo është fantastike. Ai thjesht bën vals mbi gjithçka, dhe gjithçka vjen nga këto shqetësime sociale të rrënjosura thellë. Kjo është ajo që e bën atë kaq të jashtëzakonshëm”.

Një humanist revolucionar

Biografia e Claise lexohet si një prokuror që lufton krimin nga kastigu qendror. Prindërit e tij rinorë e braktisën kur ishte foshnjë në një shportë në furrën e gjyshërve të tij në periferi të Brukselit, Anderlecht, tha ai për Le Soir në vitin 2020. Ai u rrit duke prerë bukë para shkollës dhe duke u përpjekur të lexonte sa më shumë libra. Babai i tij kurrë nuk donte të ishte pjesë e jetës së tij dhe marrëdhënia e tij me nënën e tij, e cila tani ka vdekur, ishte “jashtëzakonisht e vështirë”.

Ai përmend vlerat humaniste revolucionare franceze si parimet e tij udhëzuese. Për të, krimi financiar ka shkatërruar aspekte themelore të shoqërisë. “Krimi i jakës së bardhë është kanceri i demokracisë,” shkroi Claise në një nga librat e tij, Le Forain (The Showman).

Në librarinë e modës Filigranes, e cila i shërben elitës intelektuale të BE-së, mund të gjeni romanet e Claise për luftën e tij kundër krimit. “Ai ka dy pjesë në jetën e tij: personale dhe profesionale”, tha pronari i librarisë Marc Filipson, një mik. “Kur ai është këtu, ai nuk ka telefon, asgjë”.

Fleta e akuzës së Claise është se kush është krimi i jakës së bardhë belge gjatë dy dekadave të fundit: përfshin bankat lokale Fortis dhe Belgolaise dhe kompaninë e sigurimeve AGF, por edhe kompani shumëkombëshe dhe fisnikërinë belge. Në vitin 2019, ai detyroi bankën britanike HSBC të paguante një dënim rekord belge prej 295 milionë euro për evazion fiskal, pastrim parash dhe krime të tjera të ndryshme. Një tjetër pseudonim për Claise është ‘Mr Hundred Milions’, për shkak të të gjitha parave që ai ka tërhequr për shtetin.

“Ai nuk u interesua fare për rendin e madhësisë së kundërshtarëve të tij”, tha Crombez. “Kështu vepron ai: ai nuk trembet lehtë”.

Operacioni Zero

Claise është i njohur në Belgjikë për ndjekjen e rasteve, madje edhe ato që janë shumë të ndjeshme. Ndjekja e tij kundër bandave të pastrimit të parave në klubet belge të futbollit, e quajtur “Operacioni Zero”, tronditi të gjithë botën e futbollit, e cila është thellësisht e ndërthurur me biznesin dhe politikën belge. As diplomacia prekëse nuk e ka shqetësuar, si lëshimi i një urdhër-arresti ndërkombëtar për kreun e Autoritetit Libian të Investimeve për shkak të lidhjeve të tyre të dyshuara me Euroclear, një institucion financiar me seli në Bruksel.

Një nga operacionet e tij më të mëdha ishte mbikëqyrja e çmontimit të shërbimit të koduar SKY ECC, i cili çoi në arrestimin e dhjetëra trafikantëve të drogës dhe kriminelëve të dyshuar. Busti ishte më i madhi ndonjëherë nga policia dhe prokurorët kundër karteleve të drogës në vend, i cili është një pikë kyçe e trafikut të kokainës në Evropë.

Ndërhyrja dramatike e Claise ka bërë që institucionet evropiane me seli në Bruksel të përpiqen të shpjegojnë pse iu desh një zyrtari belg të zbulonte korrupsionin në thelbin e demokracisë evropiane. Një flotë hetimesh është duke u nisur mes thirrjeve për reforma institucionale, përfshirë nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

Karakteri i tij dhe reklamimi publik i arritjeve të tij janë shumë jo-belg, pasi belgët në përgjithësi mësohen të jenë të përulur për çdo arritje individuale. Si vendi pritës i BE-së, ndonjëherë duket sikur Belgjika është Davidi që lufton gjigantët e spiunazhit, terrorizmit ose korrupsionit rus ose kinez në institucionet ndërkombëtare që ata presin.

Tani, fama e tërhequr nga hetimi po u jep belgëve diçka për t’u krenuar në sytë e botës. Për ditë të tëra, media belge ka qenë në të gjithë rastin, duke u gëzuar me detaje të vogla – duke përfshirë sa kohë u desh për të numëruar sasinë e madhe të parave të sekuestruara – disa prej të cilave duken sikur mund të ishin drejtpërdrejt nga një nga romanet e krimit të vetë Claise.

“Drejtësia belge po bën atë që në shikim të parë nuk e ka bërë Parlamenti Europian”, u tha gazetarëve kryeministri i vendit Alexander De Croo në komentet e tij të para mbi skandalin të martën. “Parlamenti Evropian ka shumë mjete për të rregulluar veten. Rezulton se ky është kryesisht një sistem vetërregullimi i bazuar në përpjekje vullnetare, i cili qartësisht nuk ka qenë i mjaftueshëm”.

Por kjo pallua do të ishte ironike për Claise, i cili u ankua në tetor se policia e Belgjikës nuk ka burime të mjaftueshme, duke luftuar një luftë kundër korrupsionit modern dhe të teknologjisë së lartë duke përdorur “katapulta”. Më herët gjatë vitit, ai tha se qeveria belge ishte “në Xanax dhe jo me Viagra”. Tani është Parlamenti Evropian që ai e ka gjetur duke dremitur në punë.