Arrestohet në Spanjë banda e pastrimit të parave, në ‘lojë’ ishin 219 milion euro!

Me mbështetjen e Europol dhe Eurojust, autoritetet spanjolle kanë ndërmarrë veprime kundër një bande kriminale që pastron paratë e pista të lidhura me çështjen Magnitsky, një çështje korrupsioni prej 219 milionë eurosh në Rusi.









Ky rrjet i pastrimit të parave besohet se ka derdhur miliona euro përmes llogarive bankare në Evropë përpara se të dërgonte fondet në Spanjë për të blerë pasuri të paluajtshme.

Individi në qendër të kësaj skeme të pastrimit të parave është arrestuar në Ishujt Kanarie. Gjithsej 75 prona janë sekuestruar deri më tani në të gjithë Spanjën për një vlerë kumulative prej 25 milionë euro.

219 milionë euro në zemër të mashtrimit njihet si rasti Magnitsky. Emri i saj rrjedh nga avokati rus i taksave Sergei Magnitsky i cili vdiq në një burg rus në vitin 2009 pasi zbuloi mashtrime masive tatimore të kryera nga zyrtarët rusë të taksave.

Hetuesit spanjollë ishin në gjendje të zbulonin se si një pjesë e atyre parave të pista përfunduan në pasuri të paluajtshme spanjolle. U identifikuan një grup individësh – të gjithë shtetas rusë me pak ose aspak lidhje me Spanjën, së bashku me një numër kompanish guaskë pa aktivitet real ekonomik.

Paratë e pista ose u dërguan në llogaritë bankare të këtyre shtetasve rusë që supozohej se banonin në Spanjë për blerjen e pronave, ose u dërguan agjencive spanjolle të pasurive të paluajtshme me lidhje të forta me komunitetin rus, të cilat do të blinin pasuri të paluajtshme në emër të klientëve të supozuar.

Qendra Evropiane e Krimit Financiar dhe Ekonomik të Europol-it ofroi mbështetje të specializuar për hetimin. Një nga specialistët e saj u dërgua në Tenerife për të ofruar mbështetje në vend për hetuesit spanjollë gjatë ditës së veprimit.

Eurojust ofroi mbështetje të konsiderueshme duke menaxhuar urdhrat evropianë të hetimit dhe kërkesat për informacion të dërguara në 12 juridiksione të ndryshme.

Hetimi në Spanjë u krye nga Policia Kombëtare Spanjolle (Policía Nacional) nën koordinimin e Prokurorisë Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykatës Qendrore të Udhëzimit Nr.2 të Gjykatës së Lartë Kombëtare.