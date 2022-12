Cristiano Ronaldo po përgatit një investim 50 milionë euro në Madeira!

Cristiano Ronaldo i ka dhënë lamtumirën Botërorit në orën 8 dhe në mes të intrigave për shkak të sherrit me Fernando Santos.









E ndërsa të gjithë presin të dëgjojnë reagimin e tij të parë për këtë çështje, si dhe skuadrën e re që do të vazhdojë karrierën pas divorcit me United, megjithatë lajmet e fundit që kanë dalë kanë të bëjnë me biznesin e CR7.

Investimi i ri i Cristianos është ndoshta më i shtrenjti i superyllit portugez, pasi ai përgatitet të shtojë një kompleks masiv me 88 apartamente me vlerë më shumë se 50 milionë euro në perandorinë e tij të biznesit.

Kompleksi do të ndërtohet, në bashkëpunim me grupin e hoteleve Pestana, në vendlindjen e Madeira, Portugali dhe do të mbajë emrin CR7.

Parcela i përket Ronaldos dhe ndodhet në Praia Formosa, shumë afër një ndërtese tjetër shtatëkatëshe në pronësi private, ku jetojnë nëna e tij Dolores dhe vëllai i tij i madh Hugo.

Emri i plotë i kompleksit do të jetë “Pestana Residences CR7” dhe puna pritet të nisë në maj 2023.

I gjithë projekti u zbulua nga Dionisio Pestana, president i Pestana Hotel Group, i cili tashmë operon me pesë hotele nën markën CR7 në kontekst të bashkëpunimit të tij me Ronaldon, duke theksuar se nëse kurorëzohet me sukses, atëherë do t’i hapet rruga projekteve të ngjashme që do të bëhen në Madeira dhe Portugalinë kontinentale, duke lënë të hapur mundësinë edhe për vendet e tjera.

Përpara se të përfshihej në pasuri të paluajtshme dhe hotele, Cristiano filloi biznesin e tij duke lançuar një linjë produktesh të stilit të jetesës nën markën CR7.

Vitet e fundit ai ka qenë aksioner në një kompani që ka klinika për mbjelljen e flokëve në Spanjë dhe Portugali me emrin e markës “Insparya” dhe që synon të zgjerohet në mbarë botën, si dhe një zinxhir palestrash.

Natyrisht, ai ka edhe dështime në biznes pasi motra e Cristianos, Elma Aveiro, ka mbyllur dyqanin e veshjeve CR7 në Madeira, ndërsa vitin e kaluar mbyllën një restorant në Madeira, si dhe dyqanin e veshjeve CR7 në Algarve.

Interesat e biznesit të yllit të futbollit jashtë lojës përfshijnë edhe palestrat.