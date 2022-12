Dëmtimi në stërvitje e detyroi të largohej nga Katari, Karim Benzema në “fije të perit”! Përballja Francë-Marok “vendosë fatin” e tij

Mesa duket Benzema do t’i surprizojë të tërë dhe do të marrë pjesë në finalen e 18 dhjetorit ndaj Argjentinës, nëse “gjelat” arrijnë të kalojnë me sukses, Marokun e “ëndrrave”, mbrëmjen e sotme.









Siç raporton, “Mirror”, fituesi i “Topit të Artë”, ka kërkuar leje “madrilenëve”, për të qenë pjesëmarrës i finales së madhe.

Nuk dihet ende nëse Benzema do i bashkohet grupit në fushën e lojës, pasi kjo i takon teknikut Deschamps, por nga ana protokollarë gjithçka është në rregull, pasi Benzema është ende në listën e “bluve”, edhe pse një dëmtim në stërvitje përpara nisjës së Botërorit, e detyroi atë të largohet nga Katari.