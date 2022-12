Dua Lipa në një romancë me reperin amerikan, mediat ndërkombëtare zbulojnë emrin

Me sa duket dedikimi i një kënge për dikë mund të jetë në fakt një mënyrë e mirë për t’u afruar me atë person.









Page Six pretendon se Dua Lipa është në lidhje me reperin Jack Harlow, albumi i fundit i të cilit përmban një këngë kushtuar yllit britaniko-shqiptar të quajtur “Dua Lipa”.

Harlow tha se përpara se albumi të dilte në maj, ai e la FaceTimed Lipa për të marrë bekimin e saj për këngën. Dhe, megjithëse ai mori një përgjigje paksa të sikletshme, tha ai, ajo përfundimisht ra dakord.

Por duket se pasi u takua personalisht me yllin simpatik të repit në Los Anxhelos në nëntor, ajo u bë mjaft e mahnitur me reperin dhe media raporton se ata kanë qenë në “komunikim të vazhdueshëm” që atëherë.

Më pas ai dyshohet se udhëtoi për në Nju Jork për të parë përsëri njëri-tjetrin dhe një burim për Page Six pretendon se ata janë parë së bashku në një restorant në Nju Jork për darkë.